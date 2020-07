Giovanni Bertocchi si candida a sindaco di Varano

Dopo una lunga riflessione, importanti discussioni con tante e tanti concittadini, ho deciso di candidarmi alla guida di Varano e di tutte le sue preziose frazioni.

In questi cinque anni abbiamo visto che la politica senza progetti e senza idee diventa mera amministrazione ordinaria. Da qui il nome che abbiamo scelto con i componenti della lista e del nutrito gruppo di persone che ci sosterrà nelle prossime settimane: VaranoDomani.

Varano è una piccola perla nel panorama dei piccoli comuni italiani, un posto dove la qualità della vita è sempre stata alta, dove il lavoro non manca, dove i servizi sono sempre stati all’altezza. Se sappiamo che viviamo in un posto che ha nella sua gente e nel suo tessuto produttivo il proprio punto di forza, pensiamo anche che la politica serva ad agevolare un miglioramento continuo, per chi c’è ora e per chi sta diventando grande e ci sarà dopo di noi.

Possiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio. Lo dobbiamo alle tante persone che nel corso degli ultimi decenni si sono spese e hanno reso questo nostro piccolo ma grande paese un posto dove poter mettere le radici per il futuro.

Varano, Domani, può essere un collettore di servizi di alto livello, di armonia economica, sociale e culturale.

Varano, Oggi, deve essere un patrimonio di idee da mettere in pratica con visione, costanza e tenacia.

Farò la mia parte, cercando di incontrarvi tutte e tutti in queste poche settimane di campagna elettorale estiva. Non siamo in cerca solo di voti, ma di idee, energia, partecipazione. Nelle strade e nelle piazze, nei luoghi di comunità, anche virtuali.

Le nostre porte sono aperte, per VaranoDomani.

Giovanni Bertocchi – VaranoDomani