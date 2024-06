Guardia Finanza Parma: un pannello per il 250° anniversario e l’impegno ecosostenibile del Corpo

In occasione del 250° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Parma ha messo a dimora nelle caserme di Parma e provincia 250 piante destinate al benessere della collettività.

Al termine di tale iniziativa, alla presenza del Sindaco, Prof. Michele Guerra, del Prefetto, dott. Antonio Lucio Garufi e dell’Assessore ai Lavori Pubblici ed alla Legalità, Prof. Francesco De Vanna, è stato scoperto un pannello completamente costituito da materiale riciclabile recante logo, motto ed elementi grafici creato per la ricorrenza dal Comando Generale del Corpo, contornato da piante e fiori, nella rotonda del Piazzale Risorgimento, alle spalle del Casino Petitot.

L’iniziativa, oltre a celebrare l’evento che ricorre nel 2024, rimarca l’impulso di sostenibilità e sensibilità ecologica che la Guardia di Finanza ha dato alla propria attività negli ultimi anni, ponendo attenzione non solo verso la tutela della legalità, per favorire lo sviluppo di una società sempre più equa ed economicamente sana, ma anche verso i temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente.

“La sfida” – ha sostenuto il Colonello Capezzuto in occasione della scopertura del pannello – “risiede nell’apportare quotidianamente il nostro contributo a custodire e proteggere il contesto sociale ed ambientale in cui viviamo. Sviluppo economico e sostenibilità ambientale rappresentano un binomio che non può rimanere astratto e che è necessario si traduca in impegni concreti”.