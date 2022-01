“Guido Picelli. Riflessioni di un dirigente politico a 85 anni dalla morte”: mercoledì 5 gennaio nella Sala del Consiglio comunale

È in programma domani, mercoledì 5 gennaio, alle 18, nella Sala del Consiglio Comunale del Municipio, in strada Repubblica 1, l’evento: “Guido Picelli. Riflessioni di un dirigente politico a 85 anni dalla morte”. Il momento sarà scandito dal saluto delle autorità, dall’intervento di William Gambetta, dalle letture di Simone Baroni con accompagnamento musicale di Francesco Pelosi. L’iniziativa è a cura del Comune di Parma, con il coinvolgimento di Centro Studi Movimenti, Anpi provinciale di Parma, ANPPIA, e AICVAS – Associazione Italiana Combattenti Volontari antifascisti di Spagna.

Guido Picelli, animatore della resistenza popolare di Parma nell'agosto 1922, esponente del Partito socialista e poi di quello comunista, deputato tra il 1921 e il 1926, Guido Picelli fu un importante dirigente del movimento operaio italiano. Per questo fu prima perseguitato dal regime fascista e poi costretto a fuggire all'estero, in Francia e Unione Sovietica. Da qui si diresse in Spagna per combattere nelle Brigate internazionali a favore della Repubblica democratica, dove morì, il 5 gennaio 1937, mentre guidata i suoi uomini in battaglia. A 85 anni dalla sua scomparsa, l'incontro – curato dalla Presidenza del Consiglio Comunale, in collaborazione con Centro studi movimenti, Associazione italiana volontari antifascista in Spagna, Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e Associazione nazionale partigiani d'Italia – vuole essere un momento di riflessione per comprendere il suo percorso politico oltre il mito popolare e l'agiografia politica.