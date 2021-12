I Carabinieri portano doni ai bambini ricoverati

Questa mattina all’Ospedale dei bambini Santa Lucia è arrivata con i Carabinieri di Parma che hanno consegnato i doni alle coordinatrici infermieristiche dei reparti pediatrici affinché li facciano avere ai bambini ricoverati nella struttura “Pietro Barilla”.

Colori, libri, giocattoli in un’iniziativa del Comando provinciale dei Carabinieri guidati dal colonnello Pasqualino Toscani di cui si sono fatti carico una delegazione di carabinieri in divisa rappresentati dal luogotenente Salvatore Ingrao, comandante della Stazione Parma Oltretorrente, e dal capitano Marco Di Caprio, comandante della Compagnia di Parma.

“Ci tenevamo particolarmente a visitare questa struttura nel giorno di Santa Lucia – ha dichiarato il capitano Marco Di Caprio – grazie per averci permesso di far sentire la nostra vicinanza ai bambini che sono qui ricoverati, nella speranza che presto possano tornare a giocare con i loro amici”.

A loro i ringraziamenti dei vertici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, del direttore del Dipartimento materno-infantile Gian Luigi de’ Angelis e dei direttori delle strutture di cura dell’Ospedale dei bambini che erano presenti.

“Il nostro è il vostro sono lavori deputati al benessere sociale, noi alla cura delle persone, voi alla sicurezza – ha dichiarato il prof. de’ Angelis – E vi ringraziamo di questa bella iniziativa, i bambini sono il nostro futuro, sono i nostri affetti e ci fanno sentire sempre più motivati nel nostro lavoro, seppur in un periodo difficile come questo, per noi e per voi, perché ci troviamo a combattere problemi che non pensavamo di avere soltanto pochissimo tempo fa”.