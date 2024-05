I vincitori del concorso chitarristico internazionale “Omaggio a Paganini”

Nelle giornate conclusive del 24º Paganini Guitar Festival di Parma (23/27 maggio 2024) sono stati proclamati i vincitori del Concorso internazionale di chitarra “Niccolò Paganini” 2024: Sono: Enrico Tripodi, milanese, 27 anni, nella sezione solisti; il Duo StriAgo, composto dai 26enni Pietro Agosti, di Forlì, e Mario Strinati, di Ravenna, nella sezione musica da camera; Gabriele Nicotra, 21 anni, catanese, nella sezione dedicata alla chitarra romantica.

Sul podio del prestigioso concorso anche i solisti: Michele Festa, secondo, Nicolas Falabella e Yuri Santangelo, terzi ex aequo. Per la musica da camera: secondo l’Obsequio Duo formato dai chitarristi Davide Prina ed Enrico Tripodi; terzo il Duo Aurora Martini-Alessandro Dominguez, voce e chitarra; quarto il DuJon formato da Jonatan Jakabovics, chitarra, e Jonathan Zipperle, violino (Ungheria/Svizzera). Nella sezione chitarra romantica: secondo premio per Kolija Gibbs, terzo a pari merito per Sergio Camelia e Samuele Fontana.

Sono stati inoltre assegnati il Premio Speciale “Niccolò Paganini” a Gabriele Lanini e il Premio Speciale “Angelo Gilardino” a Yuri Santangelo.

La giuria del Concorso Internazionale – a cui hanno preso parte sessanta concorrenti provenienti da dieci diversi Paesi – era composta da: Tilman Hoppstock, Adriano Del Sal, Marco Ramelli, Susana Prieto, Alexis Mouzourakis, Giacomo Susani, Seongkyun Kim, QinChuan Li, Petra Polackova, Claudio Maccari, Davide Giovanni Tomasi, Giuseppe Pepicelli, Laura Savigni e Paolo Pugliese.

Nel corso del festival, realizzato dalla Società dei Concerti di Parma in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Casa della Musica, si è svolto anche il Concorso dedicato alle giovani promesse. Nella sezione solisti hanno vinto il primo premio assoluto: Shiqui Zhou (Cina), nella categoria fino a 12 anni; Aurora Falcone, cat. dai 13 ai 16 anni; Nicolò Bertano, cat. dai 17 ai 20 anni. Nella sezione musica da camera il primo premio assoluto, nella categoria dei gruppi fino a 18 anni, è stato assegnato al Duo Eclissi di Angelica Pasquali, voce, e Giuseppe Contartese, chitarra.

La giuria del Concorso giovani era formata da Enrica Savigni, Ysé Dastugue, Davide Giovanni Tomasi, Beniamino Trucco, Fabio Renda.

Il Paganini Guitar Festival è realizzato con il contributo di: Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Parma-Casa della Musica.

