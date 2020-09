Il 19 e 20 settembre, gran finale della Fiera del fungo a Borgotaro

Tutto è pronto a Borgo Val di Taro per il secondo e ultimo weekend della Fiera del fungo, edizione speciale 2020. Un’edizione speciale, appunto, che tiene conto di tutte le norme di sicurezza in vigore, e che quindi si presenta in una sede nuova, viale Bottego, più spaziosa e capiente. La sicurezza è inoltre garantita da un servizio d’ordine che controlla il rispetto del regolamento, ovvero l’obbligo di mascherina nell’area mercatale e il divieto di assembramenti. Piccole accortezze, che però ci permettono di godere tutti di piacevoli giornate di festa in tutta sicurezza.

Il programma dell’ultimo weekend vede la grande fiera gastronomica, un viaggio nel meglio del cibo italiano, con al centro ovviamente gli stand di funghi locali, ed anche diversi produttori del territorio, fra cui il birrificio artigianale Turris e il Caseificio Sociale Borgotaro, con il loro ottimo Parmigiano Reggiano di montagna, ma anche la cioccolateria Biolzi e alcuni piccoli produttori di miele e ortaggi.

Grandi ospiti poi nell’area showcooking con Luisanna Messeri (nota per le sue apparizioni a “La prova del cuoco” e Alice TV, autrice di numerosi libri di cucina) sabato alle 11 e nel pomeriggio sempre di sabato 19 un particolare showcooking intitolato “Outsiders – Anche gli altri contano. Valorizzazione di specie fungine meno pubblicizzate ma altrettanto buone” a cura di Abare

Showcooking di Abatewala, progetto di home restaurant e ristorante domicilio per la valorizzazione della cucina tradizionale emiliana e lunense.

Domenica 20, invece, altri due importanti momenti con al mattino la degustazione di due eccellenze del territorio , il Parmigiano del Caseificio Sociale Borgotaro e la birra Turris, mentre al pomeriggio gran finale con l’improbabile cucina di IO PARLO PARMIGIANO, per l’occasione nelle vesti dello chef Gozini e del suo aiutante Brando.

Per quanto riguarda invece la musica popolare, sabato saranno ospiti i musicisti di Enerbia mentre domenica gli Spunciaporchi (sempre con concerti itineranti nel centro storico), mentre il Corpo Bandistico Borgotarese chiuderà l’evento con un piccolo concerto di musiche da film in piazza La Quara alle 18.

Ricordiamo che tutte le informazioni, la lista dei ristoranti consigliati e il programma completo sono disponibili sul sito www.sagraldelfungo.it e sulle pagine facebook e instagram @fierafungoborgotaro