Il candidato Priamo Bocchi (FdI) ha incontrato i rappresentanti di ASCOM

Priamo Bocchi e una rappresentanza di candidati al consiglio comunale di Fratelli d’Italia hanno incontrato nella sede di borgo Parmigianino il direttore ASCOM Claudio Franchini e una delegazione di commercianti. Il confronto è stata l’occasione per fare il punto sulle principali criticità del settore e per illustrare le proposte del candidato sindaco in tema di commercio. Difendere la sopravvivenza di un esercizio commerciale significa oggi più che mai proteggere la socialità, la sicurezza (un’attività commerciale è un presidio di legalità) e l’identità di Parma, nel centro storico così come negli altri quartieri. Decoro, sicurezza, miglioramento dell’arredo urbano, iniziative diffuse, attrattività, fiscalità, rimodulazione raccolta rifiuti, accessibilità ed efficientamento della macchina amministrativa saranno le parole d’ordine.

Questo settore, colpito tra le altre cose dal continuo aumento delle vendite on line, necessita quanto mai di interventi di sostegno e detassazione (Tari e Cosap), alleggerimento degli oneri e adempimenti e la possibilità di un dialogo più diretto con gli uffici comunali. Necessaria inoltre una più rigorosa applicazione delle ordinanze vigenti in termini di degrado e sicurezza urbana. Bocchi ha illustrato i contenuti del programma e in particolare l’introduzione della figura del city manager che dovrà agire in stretto rapporto con tutti gli assessorati. Preoccupazione è stata espressa per la sopravvivenza del CAL, a rischio di fallimento per le errate scelte del passato, e per la spinosa questione del mall di Baganzola.

Priamo Bocchi – Candidato sindaco fratelli d’Italia