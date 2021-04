Il centrosinistra presenta una mozione in Consiglio comunale per dare la cittadinanza italiana per Patrick Zaki

Sarà discussa in Senato la mozione del Partito Democratico, che potrebbe avviare la procedura per il conferimento della cittadinanza a Patrick Zaki, il 29enne egiziano, studente a Bologna, oppositore del regime di Al Sisi, detenuto al Cairo dal 7 febbraio 2020.

Ringrazio il Partito Democratico per l’iniziativa, in questo nuovo corso Democratico, quello dell’impegno al riconoscimento dei diritti individuali e la tutela dei diritti umani che procede pari passo con tutte le altre urgenze, senza nessuna competizione e nessun benaltrismo, in questo nuovo corso mi riconosco.

Nei prossimi giorni, in Consiglio Comunale di Parma presenteremo una mozione a supporto della richiesta di cittadinanza italiana per Patrick Zaki, mozione appoggiata da Parma in Azione, Effetto Parma, +Europa, Europa Verde, Italia in Comune, Italia Viva, Partito Democratico, Partito Socialista, Radicali Italiani, CGIL, Cisl e Uil per impegnare Sindaco e Amministrazione Comunale ad attivarsi presso il Governo italiano sollecitando lo stesso a conferire la cittadinanza onoraria italiana a Patrick George Zaki.

Questo riconoscendo nella sua figura i valori democratici, di libertà di studio, e di libertà di pensiero, propri di questo territorio, di questo Paese e delle istituzioni che lo rappresentano.

MarcoMaria Freddi

Radicale, militante dell’Associazione Luca Coscioni e Eumans

Consigliere Comunale di Parma