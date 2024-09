Il Circolo il Borgo ha presentato il programma delle nuove attività

È stato presentato questa mattina (12 settembre) nella sede de “Il Borgo” dal Presidente Riccardo Campanini il programma delle attività del Circolo per i prossimi mesi. Tra le novità la rassegna “Letture in Circolo”: presentazione di libri e dibattiti sui temi della pace e della giustizia. Ecco il calendario.

Mostra “Il Tardini di Parma. Uno stadio, una città”, 16/09-17/11/2024 – Palazzo del Governatore. A cura di Paolo Giandebiaggi.

Lunedì 16 settembre alle ore 18.00 inaugurazione della mostra “Il Tardini di Parma. Uno stadio, una città” (16.09-17.11 – Palazzo del Governatore). Un progetto a cura di Università di Parma, Gazzetta di Parma e Circolo “Il Borgo”, realizzato con il contributo del Comune di Parma.

Rassegna “Letture in Circolo”

Debutterà il 20 settembre alle ore 17.30 presso la sede de Il Borgo, la nuova Rassegna “Letture in Circolo” dal titolo “Testimoni di pace, verità e giustizia”, con la presentazione di alcuni testi dedicati a Giorgio La Pira: “Bisogna smettere di armare il mondo”, Giulio Andreotti-Giorgio La Pira. Carteggio (1950-1977), a cura di Augusto D’Angelo, (Polistampa 2023); “La costruzione della pace. Scritti di politica internazionale” Vol. 5 dell’Opera omnia di G. La Pira, a cura di Bruno Bagnato (Firenze University Press 2022) e “La diplomazia delle città, Giorgio La Pira e la Federazione mondiale delle città unite” di Massimo De Giuseppe (Polistampa 2022). Seguiranno (sempre alle ore 17.30) le presentazioni del 27 settembre di Giusy Baioni “Nel cuore dei misteri”. Inchiesta sull’uccisione di tre missionarie nel Burundi delle impunità” (All Around 2022) e quella dell’11 ottobre (ore 17.30) a cura di Carla Maria Gnappi del libro “Ubbidisco solo a Dio”- Lettere di Angelina Grimkè a Catharine Beecher (Nerbini 2023)”.

Borgo Lab – Laboratorio di Cittadinanza attiva

Venerdì 18 ottobre avvio della XI° edizione di Borgo Lab, il Laboratorio di Cittadinanza attiva riservato ai giovani, guidato da Maria Pia Bariggi del Direttivo del Circolo. Il tema trattato sarà: “Guarire la democrazia: diritti, sviluppo, generatività”. Oltre alle conversazioni in aula, tenute da docenti ed esperti con modalità laboratoriale, i ragazzi potranno sperimentare sul campo quanto appreso in aula, interagendo con gli operatori e con gli utenti delle associazioni coinvolte nel progetto. La restituzione dei lavori di gruppo si terrà in primavera, nel corso di un incontro pubblico. Borgo Lab è patrocinato da Università di Parma, dall’Ufficio scolastico regionale, dall’Università di Parma e dal Comune di Parma. Il progetto è sostenuto dagli imprenditori Luca Barilla, Alberto Chiesti e Giampaolo Dallara, con il contributo di Chiesi Farmaceutici.

Progetti con Osservatorio della Legalità dell’Università di Parma

Prosegue anche per il 2024-25 la collaborazione tra il Borgo e l’Osservatorio Permanente Legalità dell’Università di Parma, guidato da Monica Cocconi. Numerose le iniziative: “A scuola di legalità: laboratori, testimonianze e dialoghi con le Autorità”; la seconda edizione del ciclo di seminari «Le interviste della legalità. Storie di impegno per la giustizia tra passato e presente, che si inscrive nell’ambito di «Concittadini», un progetto di cittadinanza attiva rivolto a scuole, enti locali, associazioni e istituzioni del territorio promosso dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Uno degli appuntamenti in calendario sarà riservato agi studenti di Borgo Lab. Seguiranno Seminari sul tema della transizione ecologica e della circolarità: il primo incontro è fissato per mercoledì 23 ottobre all’Università di Parma.

Attività Comitato per i 150 anni dalla nascita di G. Micheli

Continuano le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita dell’On. Giuseppe Micheli con numerose iniziative. Il Borgo è tra i promotori del Comitato. Mercoledì 20 novembre al mattino presso la Biblioteca Palatina si terrà la cerimonia di donazione dell’Archivio intitolato a Mario Bocchi (primo Sindaco di Parma), da parte del Circolo Il Borgo all’ISREC di Parma (Istituto storico, della resistenza e dell’età contemporanea). Interverranno Carmen Motta, Presidente di ISREC e Riccardo Campanini, Presidente de Il Borgo.

Festival della narrazione industriale. Un confronto tra generazioni, 1° edizione

In collaborazione con GIA (Gruppo Imprese Parma), Uni Pr e UPI, Il Borgo – organizza la prima edizione del Festival della narrazione industriale in programma per giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 novembre. Otto eventi su tre giornate, in vari luoghi della città, aventi come denominatore comune la narrazione dell’industria italiana. Il Festival si prefigge di diventare un appuntamento fisso tra gli eventi culturali più significativi della nostra città e in questa prima edizione propone un confronto tra le narrazioni dell’industrializzazione negli anni del boom economico e quelle legate alle trasformazioni produttive e imprenditoriali proprie del nuovo millennio. I dettagli dell’iniziativa verranno comunicati nelle prossime settimane.

Dibattiti sulle Riforme Istituzionali in collaborazione con Uni PR

Sono in programma tra novembre e dicembre gli incontri, coordinati da Fausto Pagnotta del Direttivo del Circolo, in collaborazione con l’Università di Parma, sui temi che saranno oggetto delle Riforme Istituzionali: Premierato, Autonomia differenziata e Giustizia. Gli incontri saranno guidati dal Prof. Antonio D’Aloia, ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Parma. I dettagli (date e orari) saranno comunicati in prossimità degli appuntamenti.

Casa Europa di Parma

Proseguono gli incontri di “Casa Europa di Parma”, il gruppo di soci de Il Borgo impegnato nell’approfondimento dei principali temi dell’integrazione europea. Tra i tanti temi che saranno approfonditi ci sarà quello oggetto del report “Il futuro della competitività europea” che l’ex Presidente del Consiglio Mario Draghi ha consegnato nei giorni scorsi alla Commissione Europea. I dettagli (date e orari) saranno comunicati in prossimità degli appuntamenti.