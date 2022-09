Il Comune di Parma assegna contributi a sostegno di azioni di mobility management

Una nuova azione a sostegno della mobilità sostenibile della città di Parma viene promossa dal Settore Mobilità ed Energia che ha emesso un bando per incentivare l’aggiornamento di piani spostamento casa-lavoro, ciclabilità e tutte le attività che possono favorire la mobilità sostenibile nell’ambito di servizi nella mobilità aziendale e nel Mobility Management per attività attuate o in corso di attuazione nell’anno 2022.

Il bando è reperibile al seguente link.

https://www.comune.parma.it/it/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/avvisi-pubblici/erogazione-di-contributi-a-sostegno-di-azioni-di-mobility-management

Il bando è finalizzato all’erogazione di premialità/contributi a sostegno di azioni intraprese da Aziende, Enti Pubblici e Privati ubicati nel Comune di Parma o nelle immediate vicinanze ed ha validità dal 28 settembre al 17 ottobre 2022.

La percentuale dei contributi è limitata ad un massimo del 50% del costo complessivo del progetto – che può riguardare l’attuazione di una o più azioni quali, ad esempio: campagne comunicative finalizzate alla promozione di spostamenti in bicicletta, conntributi, a favore dei dipendenti, per l’acquisto di biciclette, acquisto di biciclette elettriche finalizzate agli spostamenti aziendali; installazione colonnine per la ricarica di biciclette elettriche; acquisto di rastrelliere per il ricovero di biciclette in azienda; installazione di tettoie per il ricovero di biciclette in azienda; abbonamenti utilizzo velostazione per i dipendenti dell’azienda, acquisto abbonamenti al Tpl e a Rfi, organizzazione di servizi di mobilità aziendali o razionalizzazione di quelli già esistenti, anche in funzione delle esigenze di più imprese associate.