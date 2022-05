Il Consiglio dell’Unione Pedemontana si riunisce per approvare il Bilancio consuntivo 2021

Quella di mercoledì 25 maggio sarà un’altra seduta particolarmente importante per il Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense.

Tra i punti all’ordine del giorno della seduta, che si svolgerà in presenza a partire dalle ore 20 nella Sala consiglio della corte Agresti a Traversetolo, c’è infatti l’approvazione del Bilancio consuntivo 2021 di Pedemontana sociale (APS), l’azienda che si occupa dei Servizi alla Persona per conto i cinque Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo. Una realtà fondamentale che, con i suoi 5 milioni di euro, rappresenta la voce di bilancio principale dell’Unione, destinata ai servizi e ai progetti per supportare famiglie, minori, anziani e persone con disabilità. Un settore, quello del welfare, che anche nel 2021 ha dovuto reggere ai contraccolpi della pandemia e che oggi è impegnato a fronteggiare l’emergenza dei profughi ucraini.

Rimanendo sul tema del sociale, il Consiglio sarà chiamato, inoltre, a votare l’atto di affidamento in concessione d’uso, sempre a favore di APS, di alloggi di proprietà del Comune di Montechiarugolo da destinare ad edilizia residenziale sociale.

All’ordine del giorno ci saranno, infine, una variazione al bilancio dell’Unione, l’approvazione della convenzione con la Provincia di Parma per la formazione permanente del personale della Centrale Unica di Committenza, che gestisce le gare d’appalto, e le modifiche alla convenzione tra l’Unione e i suoi Comuni per la gestione associata del Servizio Anticorruzione e Trasparenza.

La seduta sarà, come sempre, pubblica. I cittadini potranno partecipare in presenza, nel rispetto delle normative anti-covid vigenti, oppure seguirla in diretta streaming sul canale YouTube dell’Unione Pedemontana Parmense.