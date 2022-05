Coldiretti nazionale senior ha presentato in anteprima a Cibus la capsula per l’autovalutazione del benessere

Nell’ambito delle iniziative svoltesi nei giorni scorsi nell’edizione di Cibus 2022 a Parma presa d’assalto da espositori, buyers o semplici interessati ai prodotti del Made in Italy si segnala anche la presentazione, in anteprima, di un nuovo strumento diagnostico utile per comprendere, in pochi istanti e con il minimo sforzo, i principali indicatori corporali volti a misurare il proprio stato di salute.

Quella che è stata denominata “Capsula per l’auto valutazione del tuo stato di benessere” è stata illustrata dal presidente del Consorzio Agrario di Parma e presidente nazionale dei senior di Coldiretti Giorgio Grenzi che l’ha proposta agli ospiti della fiera emiliana in apertura del convegno organizzato da Coldiretti Emilia Romagna “Cibo e Movimento: gli ingredienti del benessere” con il sostegno e la presenza del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e del professor Marcello Maggio direttore della clinica geriatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e del professor Giuseppe Andreoni docente di design del Politecnico di Milano. La strumentazione (all’interno della quale si accede come in una macchina che scatta le classiche foto tessere per i documenti) in pochi minuti rilascia, in forma cartacea o scaricabile digitalmente mediante QR code, una sorta di “scontrino del proprio stato di salute” in cui spiccano i parametri della pressione arteriosa, livello di invecchiamento cellulare, stato di forma fisica e benessere psicofisico.