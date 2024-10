Il direttivo di Conflavoro Parma ha partecipato all’assemblea nazionale a Roma

Il 26 settembre 2024 il direttivo dell’associazione Conflavoro di Parma ha partecipato alla XIV Assemblea Nazionale di Conflavoro PMI presso il Teatro Eliseo a Roma.

L’evento è stato preceduto la sera prima da uno Standing Dinner presso Casina di Macchia Madama.

All’incontro serale ha partecipato la senatrice Laura Cavandoli che ha manifestato supporto alla delegazione parmigiana composta dal presidente provinciale Paolo Fontana, dal vicepresidente Francesco Tondelli e dai delegati Giuseppe Troiano e Erion Begaj.

L’assemblea nazionale ha visto la partecipazione di istituzioni e di politici, tra cui alcuni parlamentari e il vicepresidente del consiglio e ministro Matteo Salvini.

L’evento è stato una grande opportunità di confronto e dibattito su tematiche fondamentali per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del nostro paese quali: la parità di genere nel mondo del lavoro, la sicurezza sul lavoro, l’equa retribuzione e la meritocrazia nell’avanzamento di carriera.

Il presidente nazionale Roberto Capobianco ha infine ufficializzato la stipula del nuovo contratto nazionale Edilizia Conflavoro, che prevede il pagamento delle mensilità aggiuntive e delle ferie direttamente nelle buste paga dei lavoratori, come avviene per tutti gli altri settori.

Il presidente ha chiesto alla politica di modificare la normativa che prevede, ai fini del rilascio del DURC (documento di regolarità contributiva), l’asseverazione della cassa edile in quanto per le aziende che applicheranno il nuovo contratto Edilizia Conflavoro la relativa contribuzione non sarà dovuta.