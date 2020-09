Il docufilm “Màt Sicuri” premiato al Ferrara Film Festival

Il docufilm “Màt Sicuri, L’ultimo Diogene” è risultato vincitore nella categoria “Emilia-Romagna filmmakers” al Ferrara Film Festival. Il premio, una statuetta raffigurante un dragone d’oro, è stato consegnato ieri sera dal fondatore e direttore del festival, Maximilian Law, nelle mani degli autori e registi Francesco Dradi, Fabrizio Marcheselli e Antonio Cavaciuti, con la presenza di Alvaro Evangelisti, interprete di Enzo Sicuri.

La docufiction sul clochard parmigiano era stata selezionata nei 34 film finalisti della quinta edizione del Ferrara Film Festival. Un’edizione posticipata e in forma ridotta a causa della pandemia da coronavirus, ma che ha visto ugualmente una buona partecipazione di pubblico. Il festival estense si è concluso ieri sera con le proiezioni dei film vincitori delle varie categorie e il premio alla carriera al regista Bille August (“La Casa degli spiriti”,“I miserabili”), mentre nei giorni scorsi erano stati insigniti di riconoscimento alla carriera l’attrice Nastassja Kinski (un Golden Globe), e Alessandro Haber che nel docufilm “parmigiano” interpreta l’incisore anarchico Dante Spaggiari, il mentore di Sicuri.

La proiezione di “Màt Sicuri” è stata salutata da un doppio applauso spontaneo al cinema Apollo Multisala di Ferrara e suggellata dalla concomitanza casuale di un altro film di Parma, “Se un giorno tornerai” di Marco Mazzieri, struggente lungometraggio sul perdono, vincitore della propria categoria (Mazzieri ha ritirato il premio con uno degli attori, Davide Borchini).

“Il premio è inatteso e ci riempie di soddisfazione – dichiarano Dradi, Marcheselli e Cavaciuti – Il riconoscimento di “Emilia-Romagna filmmakers” ha un grande valore: per il prestigio crescente che sta assumendo nel panorama internazionale il Ferrara Film Festival e per l’implicito riconoscimento di opera a valenza universale del racconto della vita di Enzo Sicuri, persona amata da tanti parmigiani e che, per il suo stile di vita, eccentrico ma improntato alla libertà, ha interrogato e continua a interrogare tutti”.

Una nuova proiezione del docufilm “Màt Sicuri, L’ultimo Diogene” si terrà, a cura dell’associazione Oltretutto Oltretorrente, venerdì 25 settembre alle ore 21 all’aperto, nel giardino della Famija Pramzana, in viale Vittoria 4 (salvo meteo avverso). L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti, nel rispetto del distanziamento e delle misure di sicurezza e igiene anti-covid.

Il dvd del docufilm è disponibile presso le librerie Fiaccadori, Mondadori, Bancarella, Palatina e librerie Coop. Oppure si può ordinare online sul sito www.matsicuri.it .