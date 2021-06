“Il dono e la vita”, prima presentazione pubblica sabato a Colorno

Si terrà sabato 12 giugno, alle 10, nella sala conferenze dello stadio di calcio di Colorno, la prima presentazione in presenza del libro “Il dono e la vita”, promosso da Avis Provinciale Parma, con il patrocinio del Comune di Colorno.

Un libro, pubblicato da Ticinum Editore e firmato dallo scrittore parmigiano Guido Conti, che attraverso una serie di narrazioni, adatte a varie fasce d’età, vuole parlare, in particolare ai più giovani, del tema del dono. Concetto declinato in racconti diversi che interrogano i ragazzi sul senso della vita e dell’aprirsi all’altro. E che giocano anche con opere antiche e moderne della letteratura per ragazzi, da Pinocchio fino alla contemporanea saga di Nilou, firmata dallo stesso Conti.

La presentazione, che sarà svolta seguendo le regole Covid, prevede il saluto del presidente di Avis Provinciale Roberto Pasini, dell’ex presidente comunale di Avis Parma Giancarlo Izzi e dell’attuale presidente Luca Asinari.

Quindi, la responsabile scuola di Avis Parma che ha curato il progetto, Stefania Bonfatti Sabbioni, e il Sindaco di Colorno Christian Stocchi svolgeranno una introduzione per illustrare il valore educativo e la genesi dell’opera, lasciando quindi spazio all’autore Guido Conti.

Durante la presentazione, realizzata anche con la collaborazione di Avis Colorno, è previsto l’intervento straordinario di Andrea Devicenzi, protagonista di una delle narrazioni del libro.

“Un grazie all’Avis – sottolinea il Sindaco di Colorno Christian Stocchi – per l’ottimo progetto e congratulazioni per l’alto valore educativo: siamo contenti che si possa cominciare a presentarlo a Colorno, dove era stato concepito fin dai primi incontri operativi”.