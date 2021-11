Stefano d’Atri del McDonald’s di via Emilia Ovest è miglior Direttore di ristorante McDonald’s nel mondo

Stefano d’Atri, Direttore del McDonald’s di Parma, situato in via Emilia Ovest, si è aggiudicato il Ray Kroc Award 2022 come miglior Direttore di un ristorante McDonald’s nel mondo. Un riconoscimento che riceve solo l’1% degli Store Manager a livello globale. Stefano avrà anche l’opportunità di partecipare alla premiazione che si terrà in Florida, ad Orlando durante la McDonald’s Worldwide Convention il prossimo aprile.

Stefano nasce a Cosenza nel 1985, si laurea in Scienze dei Materiali (fisica) nel 2008 e si trasferisce a Parma. Lì, nello stesso anno, viene assunto in McDonald’s presso lo store di Parma s. Leonardo, di cui solo due anni più tardi diventa Manager. Nei successivi 9 anni Stefano consolida la propria carriera, diventando nel 2018 Direttore dello store di Vignola e nel 2019 Direttore a Parma Ovest. Grazie alla passione e alla tenacia che lo contraddistinguono, Stefano ha portato i suoi locali a vincere il premio Best Restaurant, sia nel 2017 che nel 2019 e con il Ray Kroc Award di quest’anno si riconferma una risorsa importantissima per l’azienda.

Il Ray Kroc Award, dedicato al fondatore di McDonald’s, è il premio internazionale che ogni anno viene assegnato ai migliori direttori degli oltre 38.000 ristoranti nel mondo che hanno raggiunto risultati eccellenti e che, allo stesso tempo, rappresentano appieno i valori della cultura McDonald’s. I 380 direttori sono stati scelti in 74 mercati dai franchisee McDonald’s e dal management, che li hanno così premiati per il loro lavoro, la loro dedizione e l’impegno verso l’azienda e i suoi clienti.

«Ringrazio McDonald’s per aver creduto in me, sono orgoglioso e felice di questo riconoscimento, che condivido con tutta la squadra che mi ha supportato nel percorso sino a qui – dichiara Stefano d’Atri – Aver ottenuto il prestigioso Ray Kroc Award non fa che accrescere il mio impegno e la mia ambizione, perché questo premio non è certo un punto di arrivo, ma una conferma della giusta strada intrapresa.».

L’iniziativa è una conferma dell’attenzione che McDonald’s, con 25.000 dipendenti e oltre 615 ristoranti in Italia, dedica ai suoi dipendenti. Nel sistema McDonald’s il merito, le pari opportunità e la crescita professionale sono pilastri fondamentali. Attraverso la formazione chiunque può arrivare a ricoprire ruoli di responsabilità a livello nazionale e internazionale, basti pensare che il 50% del personale di sede ha iniziato il proprio percorso all’interno di un ristorante.