Il Municipio illuminato di viola per la campagna di sensibilizzazione sulla malattia di Crohn

Il Comune di Parma stasera, per la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), accenderà di viola il Palazzo del Municipio.

Anche Parma aderisce alla campagna di sensibilizzazione lanciata dall’associazione M.I.Cro. Italia ODV.

L’obiettivo è far conoscere e sensibilizzare i cittadini sulla malattia di Crohn e sulla colite ulcerosa. “Rendere visibile l’invisibile”, come recita lo slogan dell’iniziativa sostenuta dalla Federazione Europea per la tutela dei pazienti colpiti da queste patologie. Una iniziativa che accenderà in tante città da nord a sud palazzi e monumenti.

Nel mondo sono 5 milioni le persone che soffrono di una malattia cronica dell’intestino, 250 mila in Italia, e i numeri sono destinati a crescere nei prossimi anni. Queste patologie, caratterizzate dall’impatto fortemente negativo sulla vita quotidiana e sociale, causano spesso disabilità invisibili e condizioni invalidanti.