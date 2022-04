Il parmigiano Pietro Maio si fa valere all’Eredità su Rai

Lo aveva ben ammonito prima della partenza: “Mi raccomando come minimo devi superare Cannoletta”, che per chi non lo sapesse è l’ex super-campione del programma “L’Eredità” su Rai 1.

Con queste parole il noto giornalista sportivo Gabriele Maio si era rivolto al nipote Pietro Maio, figlio ventenne del fratello Massimo, che però non è riuscito, purtroppo, a centrare l’ambizioso obiettivo che gli aveva posto.

Ma ha fatto lo stesso una bella figura, lasciando buona traccia di sé durante la trasmissione andata in onda ieri sera mercoledì 20 aprile 2022.

Pietro ha superato agevolmente le prime due prove “gli abbinamenti”, sapendo individuare i piatti con o senza glutine, un gioco da ragazzi per lui che è uno chef mancato, anche se mai dire mai, e il “cambia, aggiungi o leva”, alla fine della quale, però, è stato sfidato per il “Duello” da un altro concorrente, Federico, che poi avrebbe prevalso per soli sette secondi.

Comunque complimenti davvero perché lo stesso ha tenuto alto il nome di Parma!