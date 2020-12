Il prof. Salvatore Settis, già direttore della Normale di Pisa, ha firmato la petizione contro il restyling della Cittadella

Un’altra firma di prestigio si è aggiunta alle quasi 4.000 già raccolte dalla petizione contro il progetto di restyling del Parco della Cittadella a Parma.

Domenica 20 dicembre, infatti, il professor Salvatore Settis, noto storico dell’arte, già direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, ha sottoscritto la Petizione online che chiede, con motivate argomentazioni, la sospensione dei lavori previsti in Cittadella nei prossimi mesi, in attesa della risposta del Sindaco alla petizione cartacea consegnata recentemente al Presidente del Consiglio comunale con le firme di migliaia di cittadini, raccolte in meno di due mesi.

Si attende, inoltre, la creazione di un tavolo di lavoro condiviso e partecipato, come promesso dal Comune. Il professor Settis si è interessato al tema del progetto Cittadella e ha condiviso le motivazioni critiche espresse dalla petizione promossa dal Comitato Cittadella futura, con il sostegno di molte associazioni culturali e ambientaliste e del Comitato Cittadella per Parma.

Il tema della tutela dei beni artistici e del paesaggio, visti non solo come patrimonio estetico, ma come valori morali e legali della collettività, per un rapporto sociale equilibrato con le generazioni passate e future è al centro dell’attività culturale di Salvatore Settis che sostiene che ” Non è vero che la bellezza salverà il mondo, la bellezza non salverà nulla se noi non avremo salvato la bellezza”.