“Il Regio a casa tua” con i Racconti di Natale su 12 TvParma

A partire da venerdì 18 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 il Teatro Regio di Parma presenta Il Regio a casa tua, Racconti di Natale, un palinsesto televisivo di tre spettacoli per bambini – Pinocchio, Babbo Natale e la Befana, Il Piccolo Verdi – e uno straordinario Concerto di Natale, con performance di danza, acrobati e giocoleria sulle note delle colonne sonore più celebri, dei brani di operette e musical più amati di tutti i tempi e delle opere di Giuseppe Verdi, nell’interpretazione degli Allievi dell’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma accompagnati al pianoforte da Milo Martani e alla tromba da Gerardo Gianolio.

Il progetto è realizzato nell’ambito della speciale edizione di Racconti di Natale 2020, la tradizionale rassegna di eventi natalizi realizzata dall’Assessorato alla Cultura e dal Servizio Biblioteche del Comune di Parma, con il sostegno di Mibact, Regione Emilia-Romagna e la collaborazione di Teatro Regio di Parma, Associazione ParmaKids, Cooperativa Le Pagine, Gazzetta di Parma, 12 Tv Parma, Lepida TV.

I quattro appuntamenti, non potendo essere realizzati dal vivo insieme al pubblico delle famiglie e dei più piccoli per le limitazioni imposte dalla pandemia, sono stati realizzati appositamente per la televisione in collaborazione con Doruntina Film, e saranno trasmessi su 12 TvParma (canale 12 del digitale terrestre), su LepidaTv (canale 118 del digitale terrestre) e su RadioEmiliaRomagna.

Con Il Regio a casa tua, Racconti di Natale il Teatro Regio di Parma desidera stringersi attorno alla sua comunità, in attesa di poterla ritrovare e riabbracciare a teatro, per celebrare insieme le festività natalizie e l’arrivo di un nuovo anno nel segno della bellezza e dell’incontro fra universi culturali e tradizioni popolari.

Le disavventure di Babbo Natale e della Befana, costretti a collaborare, nonostante l’atavica rivalità, per riuscire a salvare il Natale e l’Epifania nella produzione del Teatro de Cerchio, un viaggio visivo e sonoro nell’infanzia di Giuseppe Verdi realizzato all’insegna del teatro di figura da Patrizio dall’Argine, la formidabile storia del burattino scritta da Collodi e portata in scena da Accademia Pertuta / Romagna Teatri, intenta a sgusciare fuori dalle pagine dei libri di una bancarella, per atterrare direttamente sulle tavole del palcoscenico.

E, nel Concerto di Natale, le note delle opere più amate di Giuseppe Verdi (una su tutte, La traviata), e i lead song dalle colonne sonore dei film più amati degli ultimi tempi, come City of stars, scritta dal Premio Oscar e vincitore del Grammy Award Justin Gabriel Hurwitz per il film La la land di Damien Chazelle, dalle più celebri operette di Franz Lehár, come La vedova allegra, Il Paese del sorriso e Giuditta, di George Gershwin West side story e Porgy and Bess, di Riccardo Cocciante Les Misérables). La proposta del Teatro Regio, tra favola e musica, auspica di toccare le corde della sensibilità di ciascuno, incantare grandi e piccini, suscitare stupore, meraviglia, commozione, ricordando a tutti quale sia lo straordinario potere del Teatro e quanto prezioso e immortale sia il suo contributo alla società.

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, nell’ambito di Racconti di Natale e in collaborazione con Gazzetta di Parma, ha realizzato anche Gioca e scopri Parma l’album dedicato ai più piccoli per divertirsi durante le vacanze, – in edicola negli stessi giorni in allegato con la Gazzetta di Parma, al prezzo speciale di 2 € più il costo del quotidiano. L’album invita i piccoli lettori a compiere un divertente viaggio nel tempo per conoscere meglio la nostra città, e ospita al suo interno alcune curiosità tratte dal volume dedicato all’infanzia Maria Luigia. La Duchessa di Parma, edito dal Teatro Regio di Parma: la celebre ricetta della Torta Duchessa, illustrata dalle immagini di Patrizia Barbieri, oltre a immagini originali da colorare, che permetteranno ai bambini di giocare, “mettere le mani in pasta” e scoprire leggende e personaggi tra i più emblematici per la storia del Teatro Regio e della nostra città, così intimamente legata al destino dell’opera italiana.

PINOCCHIO

Su 12 Tv Parma, venerdì 18 e sabato 19 dicembre, ore 10.30,

sabato 26 dicembre, ore 15.00, domenica 27 dicembre 2020, ore 17.00

Su Lepida Tv, domenica 20 dicembre 2020, ore 18.00

BABBO NATALE E LA BEFANA

Su 12 Tv Parma, sabato 19 dicembre, ore 15.00, domenica 20 dicembre, ore 17.00, mercoledì 6 gennaio 2021, ore 17.00

Su Lepida Tv, giovedì 24 dicembre 2020, ore 18.00

CONCERTO DI NATALE

Su 12 Tv Parma,giovedì 24 dicembre, ore 17.00 e venerdì 25 dicembre 2020, ore 21.00

Su Lepida Tv, venerdì 25 dicembre 2020, ore 21.00

IL PICCOLO VERDI

Su 12 Tv Parma, sabato 2 gennaio, ore 15.00 e domenica 3 gennaio 2021, ore 17.00

Su Lepida Tvlunedì 4 gennaio 2021, ore 18.00