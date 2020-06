Il saluto di fine anno del Sindaco e dell’Assessore Seletti alla scuola dell’infanzia Soleluna

Il Sindaco, Federico Pizzarotti, e l’Assessore alla Scuola, Ines Seletti, hanno portato il saluto dell’Amministrazione ad alcuni bambini della scuola dell’infanzia Soleluna, nel quartiere San Leonardo.

Scuole e nidi d’infanzia comunali, dopo il lungo periodo di chiusura a seguito dell’emergenza coronavirus, hanno, infatti, pensato di ripristinare un contatto diretto con i bambini stessi attraverso un saluto individuale a conclusione dell’anno scolastico.

L’originale iniziativa punta a ripristinare il contatto umano, così importante per i più piccoli sia di nidi che delle materne.

Nell’arco di alcuni giorni tutti i bambini e le loro famiglie sono stati contattati e sono così ritornati a scuola per un giorno, in vista della ripresa a settembre. Sono stati accolti nelle aree verdi delle singole scuole, nel rispetto delle misure di tutela sanitaria nell’ambito delle normative vigenti in tema di riduzione del contagio da coronavirus.

“La scelta del saluto individuale – spiegano il Sindaco, Federico Pizzarotti, e l’Assessore all’Educazione Ines Seletti – è nata dall’esigenza di trovare uno spazio di relazione dedicato ad ogni singolo bambino per chiudere più serenamente un anno che dal punto di vista delle relazioni è rimasto sospeso dopo la brusca interruzione dei servizi educativi avvenuta a fine febbraio, a seguito delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus,che ha investito l’intero territorio nazionale e locale”.

Nei prossimi giorni il saluto verrà svolto nelle scuole a gestione indiretta del Comune.