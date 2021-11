Il tavolo del centrosinistra è tornato a riunirsi: concordato un calendario di incontri

Si è tenuta giovedì 11 novembre alle ore 21.00 la seconda riunione del tavolo delle forze politiche di centrosinistra in vista delle elezioni amministrative di Parma 2022.

Erano presenti alla riunione le delegazioni di Partito Democratico, Effetto Parma, Articolo 1, il Cantiere Draghi Parma( Italia Viva, Azione, Socialisti, + Europa), Sinistra Italiana, Radicali Italiani, Volt.

Partito Democratico – “Il Partito Democratico prosegue nell’impegno per la costruzione della coalizione in vista delle amministrative 2022. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo la migliore proposta di governo per il futuro di Parma”.

Effetto Parma – “Il percorso di Effetto Parma continua sulla strada dell’unità del centrosinistra, in vista delle amministrative del 2022. L’obiettivo è di consolidare una coalizione compatta su valori, proposte ed obiettivi in grado di esprimere l’anima civica che storicamente caratterizza Parma”.

Cantiere Draghi – “L’obiettivo del nostro cantiere politico è una coalizione che possa garantire buongoverno e sviluppo alla nostra città per i prossimi anni, stiamo dialogando al tavolo promosso da PD ed EP su questo presupposto.”

I partiti e i movimenti presenti, pur nel rispetto delle diverse sensibilità, hanno convenuto sull’opportunità di proseguire il dialogo intrapreso con il fine di continuare l’analisi di una alleanza larga, politica e civica in vista delle prossime elezioni amministrative.

I presenti hanno quindi convenuto sull’opportunità di proseguire queste riunioni preliminari per approfondire le proposte delle macro aree di intervento cercando una sintesi di ampio respiro e​ concordando un calendario di incontri per le prossime settimane.

Ufficio Stampa