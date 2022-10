Imparare a riconoscere e contrastare le truffe: incontro informativo alla Casa del Quartiere Villa Ester

Prosegue il programma di “Scacco alla truffa“, con gli incontri “in-formativi” durante i quali le persone anziane potranno confrontarsi con la Polizia Locale e con le Forze dell’Ordine per ottenere indicazioni sulle tipologie di truffe e le conseguenti azioni da intraprendere.

L’incontro, giovedì 27 ottobre alle 16, alla Casa del Quartiere Villa Ester, via della Costituente 15, avrà come tema “Truffe: ricadute psicologiche e come superarle. L’importanza della denuncia” con la collaborazione di Nicola Allegri, psicologo e ricercatore dell’Università di Pavia, che affronterà il complesso tema del mix di emozioni contrastanti nei confronti di se stessi, degli altri e delle forze dell’ordine che assalgono le vittime di truffa.

Quando si sperimenta un evento scioccante si ha diritto di provare e esprimere sentimenti negativi, ma occorre anche saper trovare dei modi pratici per reagire alla paura e superare i momenti difficili che possono condurre all’isolamento e al ritiro dalla vita quotidiana. Il sostegno emotivo può essere trovato in modi diversi chiedendo aiuto alle persone a noi più vicine, e nel caso i sintomi siano troppo forti, ricorrendo a un supporto psicologico. Rivolgersi alle forze dell’ordine per chiedere consigli e darsi la possibilità di difendersi, rappresenta un altro modo per attenuare i sentimenti negativi e la sfiducia in se stessi.

Giuseppe Costa, Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, interverrà sull’importanza e il valore della denuncia per avviare un procedimento penale nei confronti dei colpevoli anche quando può sembrare inutile ed inefficace. Infatti, la truffa è un reato a tutti gli effetti, perseguibile penalmente e che comporta anni di reclusione ed il pagamento di multe. Inoltre, in molte situazioni la giustizia non può attivarsi senza un’espressa volontà dichiarata dalle vittime.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto legato al Protocollo d’Intesa firmato a fine 2021 dal Comune e la Prefettura di Parma per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, a fine gennaio 2022 ha preso avvio la campagna di comunicazione “Scacco Alla Truffa”, realizzata con la collaborazione del disegnatore parmigiano Gianluca Foglia, in arte Fogliazza.

La campagna di comunicazione durerà per tutto il 2022 e vedrà ogni mese l’uscita di una vignetta di Fogliazza, che racconterà in immagini le diverse tipologie di truffe che ciascuna persona nella quotidianità può “mettere in scacco”, impedendo all’avversario ogni contromossa, così da prevenire e contrastare i raggiri, smascherarli, denunciarli e aiutare gli altri.

Tutti gli incontri sono gratuiti e a libero ingresso.

Per informazioni: Struttura Comprensoriale Ancescao Parma, telefono: 0521 273466 – email: cpancescao@comitatoanzianiparma.it