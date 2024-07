Imprese aperte: oltre 2000 i visitatori fra maggio e giugno

Dopo il successo di maggio e giugno che ha visto la partecipazione di oltre 23 realtà del territorio con più di140 eventi in programma, il progetto ideato da “Parma, io ci sto!” e Unione Parmense degli Industriali torna a settembre, con il calendario autunnale.



La prima tranche di “Imprese Aperte”, il format innovativo ideato e sviluppato da “Parma, io ci sto!” e Unione Parmense degli Industriali, in collaborazione con l’ente di formazione Cisita Parma e il patrocinio del Comune di Parma e dell’Università di Parma si è chiuso con un ottimo risultato di pubblico.

Nella prima finestra temporale del progetto, tra i mesi di maggio e giugno, si sono svolti oltre 70 eventi per oltre 2000 visitatori, in valore quasi raddoppiato rispetto ai numeri del 2023: sono state numerose, quindi, le opportunità di partecipare alle visite guidate presso le 23 realtà imprenditoriali del territorio protagoniste di questa parte del calendario, in rappresentanza di diversi settori produttivi: l’agroalimentare con Agugiaro & Figna Molini, Barilla, Caseificio Montauro, Coppini Arte Olearia, F.lli Galloni, Monte delle Vigne, Parmalat, Salumificio Trascinelli Pietro, Torrcaffè e Alma la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, il settore chimico farmaceutico con Davines Group, Elantas Europe e Gruppo Chiesi, l’abbigliamento con Erreà Sport e Pinko, l’impiantistica alimentare con Crown e Sidel, il packaging con Fepa, il mondo delle costruzioni con Allodi e quello dell’automotive con Dallara, fino al mondo dei servizi con Cepime Servizi Italia e quello della cultura con Teatro Regio di Parma.



L’edizione 2024 vede protagoniste più di 50 aziende, in aumento rispetto alle 43 dello scorso anno ed espressione del tessuto produttivo di Parma:

Agugiaro & Figna Molini, Allodi, Alma la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Angelus, Barilla, Bonatti, Bugnion, Caseificio Montauro, Cepim, Cft Group, Consorzio Agrario di Parma, Coppini Arte Olearia, Crown, Dallara, Davines Group, Dulevo International, Elantas Europe, EmiliAmbiente, Erreà Sport, Esperta, Fepa, F.lli Galloni, Food Farm 4.0, GEA Mechanical Equipment Italia, Gruppo Chiesi, Gruppo Ingersoll Rand – Gardner Denver, Gruppo Iren, Hi-Food, La Giovane, Laminam, Laterlite, Laurini, Lincotek, Max Streicher, Monte delle Vigne, Mutti, Opem, Parmacotto, Parmalat, Pinko, Puratos Italia, Raytec Vision, Rizzoli Emanuelli, Rodolfi Mansueto, Sacmi Beverage, Salumificio Trascinelli Pietro, Servizi Italia, Sicim, Sidel, Sirmax New Life, Teatro Regio di Parma, Torrcaffè e Transfer Oil.



Il calendario autunnale

Il secondo ciclo di eventi ripartirà a settembre per proseguire lungo tutti i mesi di ottobre e novembre. Il calendario completo sarà consultabile sul sito web www.impreseaperte.com



È possibile partecipare gratuitamente agli appuntamenti previa prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.

Gli appuntamenti del mese di settembre saranno prenotabili a partire dal 20 agosto.