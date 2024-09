In arrivo il primo corso ITS sulla creatività digitale. Formerà 25 “Creative Digital Specialist”

È in arrivo a Parma il primo corso ITS post-diploma in ambito ICT. Si tratta del percorso biennale per diventare «Creative Digital Specialist»: una novità assoluta nel panorama della formazione locale, firmata dalla Fondazione FITSTIC, l’ITS Academy che in Emilia-Romagna si occupa dell’organizzazione di corsi ITS in ambito ICT e fashion, in collaborazione con l’Università, il Liceo Toschi, con CISITA Parma, UPI e Ciofs-Fp Emilia-Romagna.



L’iniziativa è stata presentata questa mattina presso la sala di rappresentanza del municipio dal Sindaco Michele Guerra; dal presidente della Fondazione FITSTIC, Gaudenzio Garavini; da Andrea Prati, Prorettore ai Sistemi informativi, all’innovazione e al PNRR dell’Università di Parma; dalla dirigente del Liceo Toschi Elisabetta Botti; da Valentina Ruberto dell’Ufficio Studi e Ricerche dell’UPI e da Alberto Sacchini, Direttore di Cisita Parma.



L’obiettivo del corso è quello di formare tecnici altamente qualificati in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro attuale. La figura professionale del Creative Digital Specialist rappresenta un punto d’incontro tra creatività e tecnologia, giocando un ruolo cruciale nel percorso di trasformazione digitale che tutte le aziende stanno inevitabilmente affrontando.



Il Creative Digital Specialist infatti, non solo progetta e sviluppa soluzioni digitali innovative, ma è anche responsabile di automatizzare i processi aziendali, migliorando l’efficienza produttiva e la sicurezza informatica. Utilizzando strumenti avanzati, come l’intelligenza artificiale, è in grado di adattare e ottimizzare i sistemi IT aziendali per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più digitalizzato. Gli sbocchi professionali sono tantissimi, sia all’interno delle grandi imprese, sia in forma di consulente autonomo.



Un progetto che coinvolge tanti soggetti del territorio, dunque, mettendo al centro tecnologia e creatività.



Il Sindaco, Michele Guerra, ha dichiarato: “La transizione digitale rappresenta una sfida importante su cui la città di Parma sta lavorando con molto impegno. Riuscire ad avere a Parma un corso ITS, strettamente legato alle professioni del futuro, è un obiettivo che ci rende orgogliosi dal momento che la transizione digitale è legata ad azioni concrete messe in campo dall’Amministrazione, dalle imprese, dall’Università, dal mondo della ricerca e dalla sanità. Il tema della formazione ricopre, pertanto, un ruolo strategico. Ben venga questo corso a cui auguriamo il pieno successo nella consapevolezza che poterà giovani della nostra città a formarsi in professioni innovative”.



«In soli due anni, il percorso formerà un profilo richiestissimo dal mondo del lavoro, perché la transizione digitale sta trasformando qualsiasi tipo di processo produttivo, delle grandi, delle medie, e delle piccole aziende – spiega Gaudenzio Garavini, presidente di FITSTIC ITS Academy -. C’è bisogno di questa figura, che sappia mappare gli attuali processi produttivi e capire come le nuove tecnologie, esistenti o emergenti, possano migliorare ed efficientare questi processi. È una figura che avrà nozioni avanzate di marketing, di analisi dei dati, di intelligenza artificiale, ma anche di mixed reality e di cybersecurity, di cui nessuna azienda può ormai fare a meno». Il tutto sarà trasmesso con un approccio attento al fattore creativo/umanistico, che permetterà ai futuri diplomati di coordinare e sovrintendere il processo di trasformazione delle aziende».



«In un momento come quello che siamo vivendo, in cui le transizioni sono essenziali, vitali, per le aziende e per la loro stessa prospettiva di futuro, quella digitale è senz’altro una delle più necessarie. Ed è importante che in questa transizione – osserva Andrea Prati, Prorettore ai Sistemi informativi, all’innovazione e al PNRR dell’Università di Parma – le aziende possano contare su figure preparate e competenti, altamente qualificate, capaci di rispondere alle esigenze di un mercato in continua e rapida evoluzione. Per questo l’Università di Parma partecipa con convinzione alla partnership ITS per i Creative Digital Specialist e mette più che volentieri a disposizione le proprie competenze e il proprio know how in materia di ICT, in un gioco di squadra territoriale che ancora una volta costituisce un valore aggiunto per il progetto».



«L’organizzazione di questo corso nasce da una necessità riscontrata in fase di analisi dei bisogni del tessuto industriale del territorio – racconta Alberto Sacchini, direttore di Cisita Parma – anche grazie al monitoraggio attuato da Unict, l’insieme delle aziende del settore informatico dell’Unione Parmense degli Industriali, di cui Cisita Parma è ente di formazione. Sosteniamo quindi convintamente lo sviluppo di questo percorso formativo».

«La mia esperienza da dirigente scolastica mi ha insegnato che i giovani hanno qualità davvero preziose che vanno coltivate e valorizzate – dichiara Elisabetta Botti, dirigente del Liceo Toschi -. Oggi la creatività può e deve sposarsi con le nuove tecnologie. Il corso si rivolge quindi a quei diplomati interessati alla comunicazione creativa e alle nuove tecnologie, che vogliano metter insieme arte, comunicazione e informatica».



Il corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di un diploma superiore o, in alternativa, di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore (Ifts). Il percorso formativo ha una durata biennale e le lezioni avranno inizio entro la fine dell’anno. Sono previste 2mila ore di attività didattica, di cui il 40% di stage (800 ore) in aziende del settore di riferimento, per favorire l’acquisizione delle competenze attraverso l’esperienza in impresa, oltre che per favorire l’immediata occupazione degli allievi al termine del percorso. Coordinatori e tutor curano personalmente l’orientamento allo stage e la ricerca dell’azienda partner di ogni allievo, monitorandone le attività durante l’intero percorso formativo. FITSTIC offre anche la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio all’estero grazie al programma Erasmus +.

L’attività formativa è gratuita, grazie al finanziamento della Regione Emilia Romagna con il contributo del FSE e fondi PNRR. L’unico contributo richiesto agli utenti è una quota di iscrizione di 200 euro. Il corso sarà presentato durante un OPEN DAY che si svolgerà giovedì 10 ottobre alle ore 15:00 presso la sede di Ciofs-Fp Emilia-Romagna, in Piazzale San Benedetto, 1 – Parma. Ci si iscrive dal sito fitstic.it.