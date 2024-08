In programma un Ferragosto altamente operativo per i carabinieri di Parma e provincia

Per Ferragosto i Carabinieri della provincia di Parma, insieme ai colleghi delle altre forze di polizia con i quali condividiamo rischi e impegno in favore della collettività, secondo le decisioni assunte in sede di comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, intensificheranno i servizi sul territorio per garantire come facciamo ogni giorno la sicurezza e la protezione dei cittadini di Parma e provincia.

In particolare per i Carabinieri sarà un Ferragosto altamente operativo con oltre 160 militari impegnati in servizi di controllo del territorio per vigilare i luoghi d’arte e religiosi, i parchi cittadini, per prevenire e reprimere reati quali lo spaccio di sostanze stupefacenti e la criminalità predatoria e per garantire il regolare svolgimento dei numerosissimi eventi programmati in Provincia.

Impiegheremo anche tutte le componenti dell’Arma presenti sul territorio, i reparti speciali del NAS e del NIL, per il controllo degli esercizi commerciali, nonché i Carabinieri Forestali che intensificheranno la loro presenza in boschi e aree rurali, non solo per prevenire incendi, ma anche per garantire la sicurezza degli escursionisti.

Queste le parole del Comandante Provinciale di Carabinieri di Parma, colonnello Andrea Pagliaro, il quale ha sottolineato anche l’importante azione di rassicurazione e di vicinanza che i Carabinieri svolgeranno in favore degli anziani rimasti da soli.

Nel richiamare un episodio accaduto nella giornata di ieri in cui una novantasettenne di Parma ha chiamato i Carabinieri chiedendo conforto perché si sentiva sola e i militari dell’Arma, dopo averla rassicurata, le hanno rammentato anche come prevenire le truffe, il colonnello Pagliaro ci ha tenuto a ribadire che bisogna chiamare immediatamente il 112 se si presenta qualcuno presso la vostra abitazione qualificandosi come appartenente alle forze di polizia, chiedendovi denaro per una cauzione da pagare per un incidente o altro, perchè siamo di fronte a un tentativo di truffa.

Allo stesso modo si invitano i cittadini a contattare sempre il 112 qualora dovessero vedere qualche situazione sospetta in modo da consentirci un tempestivo intervento.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma