Incontri al Chiosco: al via con successo l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Sanità

Grande partecipazione per il primo appuntamento di Incontri al Chiosco. La rassegna che propone gli approcci e le cure mirate della medicina di genere promosso dall’Assessorato alla Sanità del Comune di Parma. Oltre all’Assessora Nicoletta Paci, e alla moderatrice Francesca Strozzi l’appuntamento ha visto i contributi autorevoli in tema di patologie dell’apparato cardiovascolare di Giovanna Maria Pelà, Emilia Solinas e Antonella Vezzani.

La rassegna che utilizza un format conviviale prosegue sempre di mercoledì alle 18 nel verde del Parco Ducale, presso il Chiosco Ducale che offre un accompagnamento in musica e aperitivi. Il prossimo appuntamento avrà come tema le differenze di genere, ma gli obiettivi condivisi in tutte le età di un benessere garantito da stili di vita corretto. Le relatrici di mercoledì 16 giugno saranno la diabetologa Cristina Cimicchi, l’endocrinologa Elisabetta Dall’Aglio e la nutrizionista Sandra Vattini.

Prenotazione 0521 221230 o inviando una mail a damat.chiosco@gmail.com.