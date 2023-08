Infrastrutture, Daffadà (Pd): “Riattivare la connettività mobile e internet in Valtaro”

“Quali sono le motivazioni che hanno determinato i problemi di funzionamento della connettività internet nella zona di Val di Taro?”.

A porre il quesito è Matteo Daffadà (Pd) che in un atto ispettivo denuncia la problematica della zona montana della provincia di Parma, “caratterizzata da una bellezza naturale e da un patrimonio culturale che conferiscono all’area un’attrattiva turistica significativa, come ben dimostrano i dati rilevati agli ultimi anni, in cui si è registrato un costante incremento del flusso turistico verso questa destinazione unica nel suo genere”.

Nel chiedere “quali azioni concrete e strategie ha messo in campo negli anni la Regione, in collaborazione con gli operatori del settore, affinché vengano segnalate tempestivamente le problematiche e ripristinate le funzionalità della telefonia mobile e della rete internet” il consigliere dem ricorda, oltre all’afflusso turistico estivo, anche i numerosi lavoratori smartworker che insistono sul territorio e in ragione di ciò sollecita, per tramite della società Lepida, una strategia “al fine di garantire una connessione adeguata sia per i residenti sia per i visitatori dell’area, oltre che per salvaguardare l’attrattività del territorio”.