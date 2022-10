Intersezioni & Next Generation / Parma: rassegna di danza contemporanea ideata da Artemis Danza

Si conclude venerdì 7 ottobre alle ore 21 alla Galleria San Ludovico, in collaborazione con il Festival Verdi Off, la III edizione di Intersezioni – Incroci di arti performative & NEXT GENERATION/PARMA, rassegna di danza contemporanea ideata dalla Compagnia Artemis Danza, realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma e NEXT GENERATION/PARMA, con il sostegno del Comune di Parma.

Due le creazioni che comporranno la serata ad ingresso gratuito. Rodan Project con una coreografia di Camilla Negri presenta “M3”, una creazione ispirata al personaggio shakespeariano di Lady Macbeth, un’abile stratega, senza limiti né scrupoli, che rimarrà imprigionato nella sua stessa trama e per sempre allucinata dalla visione di mani macchiate d’orrore.

Un Omaggio a Traviata rivisitata da Monica Casadei è “Omaggio a Violetta”, un breve assaggio della creazione che ha portato Artemis Danza nel mondo e che il 30 ottobre sarà presentata al Teatro Comunale di Ferrara nella serata evento in cui avverrà anche la prima nazionale di “Corpi violati”.