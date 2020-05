Isolamento in coronavirus in un lattante a Parma, Rainieri e Occhi (Lega): “Perchè il laboratorio che ha ottenuto questo grandioso risultato è stato escluso dall’analizzare i tamponi?”

“Una grandiosa notizia, non solo per il valore del risultato scientifico ottenuto che aiuterà nella ricerca contro il coronavirus ma anche perché porta agli onori della scienza mondiale un’equipe dell’Università di Parma, cui vanno grandissimi complimenti oltre che ringraziamenti”.

È quanto hanno dichiarato i consiglieri regionali del Gruppo Lega Salvini Emilia-Romagna, il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa, Fabio Rainieri ed Emiliano Occhi, riguardo alla pubblicazione ufficiale del lavoro del gruppo di ricerca scientifico della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia dell’Università degli studi di Parma, che ha consentito l’isolamento del primo caso di sars-cov 2 in un lattante (LEGGI).

“Quello che però è ancora più inspiegabile, alla luce di questa notizia, è come sia stato possibile che un laboratorio che si è dimostrato così efficiente a livello scientifico nella ricerca sul covid-19, sia stato escluso dalla processazione degli stessi tamponi per la diagnosi di quella medesima malattia dopo poco tempo dall’inizio dell’emergenza – hanno proseguito i due leghisti – A Parma, infatti, si sono accumulati notevoli ritardi nell’effettuazione e nelle analisi dei tamponi che venivano effettuate solo dal Laboratorio di Igiene e Sanità pubblica e non, appunto, da quello di virologia. Sia sui ritardi nei tamponi che su questa strana esclusione che avrebbe dimezzato la capacità di processare questi esami direttamente nel nostro territorio, abbiamo chiesto risposte che purtroppo ancora non sono arrivate”.