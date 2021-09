“Kelly per sempre”: domenica 19 al Parco Bizzozero giornata dedicata agli amici a quattro zampe

Kelly per sempre sarà una domenica speciale, una giornata dedicata ai nostri amici a quattro zampe quella della prossima domenica 19 settembre presso il Parco del dono (Bizzozero).

L’iniziativa “Kelly per sempre”è promossa da Intesa San Martino APS con il supporto del Circolo Acli Biblioteca Sociale Roberta Venturini, di OIPA – Parma e Tempo Magico ASD, tutti presenti con propri stand e tante attività gratuite per famiglie e i cittadini presenti e patrocinata dall’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Parma attraverso il bando “Volontariamente”.

Obiettivo dell’evento sarà quello di far acquisire conoscenze di base sugli animali da compagnia e sul loro comportamento, migliorando e valorizzando la percezione dell’animale nel bambino arricchendone le esperienze cognitive, emozionali e sociali dei bambini.

Ad arricchire la giornata si terranno cicli di conferenze tenute da professionisti cinofili, pedagogisti e sportivi:

– Cosa significa approccio cognitivo zooantropologico per l’educazione del cane e

l’importanza del soddisfacimento dei bisogni primari e motivazione di razza e relazione sarà illustrato da Marica Borelli, Istruttrice e riabilitatrice comportamentale cinofilo e coadiutore del cane.

– L’importanza dello sport nelle fasi della crescita e l’arte del Wing Turn Kung Fu

vedrà come relatore il Maestro Sifu Gianluca Lucchini

– Il gioco visto come un’euristica e l’importanza dei valori del passato guardato dai giorni nostri verrà proposto da Claudia Postiglione.

Molte le associazioni che con i loro stand saranno presenti sull’area del Parco del Dono – con ingresso da via Bizzozero – dalle ore 10 alle ore 18 per accogliere curiosi e simpatizzanti in questa domenica di festa con i nostri amici animali.

Ufficio stampa Intesa San Martino ASP e colorare il parco Bizzozero di una festa dedicata al vivere il parco per sport, per i momenti di svago con gli animali, per il benessere del quartiere.