La Comunità albanese di Parma: “Insieme contro il Coronavirus!”

Da settimane la nostra città Parma, come tutto il mondo, sta affrontando una crisi sanitaria e di isolamento a causa della diffusione dell virus COVID-19.

Sono in tanti i volontari, medici, infermieri, operatori sanitari e d’igiene pubblica impegnati a contrastare gli effetti disastrosi di questo virus: per questo li ringraziamo dal cuore per il loro coraggio e la dedizione. Tra di loro ci sono anche tanti nostri concittadini albanesi. Siete stati in tanti a rivolgervi a noi per offrire la vostra disponibilità volontaria al servizio della città in questo momento difficile.

Siamo in contatto diretto con il centro per il volontariato autorizzato dal Comune di Parma che, per ogni necessità correlata alla situazione attuale, ha messo a disposizione diversi contatti e canali di comunicazione.



Ci siamo anche noi, che possiamo fornire aiuto per i diversi bisogni che possono nascere.

Non possiamo rimanere indifferenti al consistente bisogno di presidi di protezione e di strumenti di monitoraggio che oggi servono ai contagiati dal virus Covid-19.

Tutti possiamo dare un piccolo aiuto, una piccola donazione per permettere di aiutare chi ne ha più bisogno. È un atto civile dovuto alla nostra città, al nostro paese, che contribuiamo tutti i giorni a costruire e nel quale abbiamo deciso di vivere con i nostri figli.

Abbiamo messo a disposizione il nostro conto corrente associato alla piattaforma online, che permette di essere trasparenti e aggiornati in tempo reale.

Un piccolo contributo da parte di ognuno di noi può aiutare a realizzare l’obiettivo che ci siamo preposti, ovvero quelli di acquistare degli apparecchi di monitoraggio dei parametri vitali per i pazienti affetti dal virus: Saturimetro, Sfigmometro, Termometro.

Donazioni: Attraverso la piattaforma Gofundme

www.gofundme.com/Insieme-contro-Coronavirus

oppure

Bonifico bancario:

Intestatario: Forum Donne Indipendenti

Codice IBAN: IT56J0538712707000002562771

BIC (Codice swift) BPMOIT22XXX

Causale: Insieme contro coronavirus

Contatti:

Marsida Mehdiu 320/8814681

www.facebook.com/ForumDonneIndipendenti

Durim Lika 347/0815900

www.facebook.com/ShkollaShqipeScanderbegParmaItali