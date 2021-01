La Langhiranese Calcio piange Enore Paoletti, il suo figlio prediletto

Sul traguardo di questo maledetto 2020, la notizia che mai avremmo voluto dare e ne certamente scrivere.

Dopo una lunga ed estenuante malattia ci ha lasciato il nostro Enore Paoletti.

Definirlo mister è a dir poco riduttivo, Enore è e sarà per sempre la rappresentazione dello spirito di tutta la Langhirano calcistica. Un immenso uomo che passo dopo passo, giorno dopo giorno, partita dopo partita, ha saputo conquistare tutti ed è stato il condottiero dei nostri ragazzi. Enore ha guidato la barca Langhiranese tra le tempeste, l’ha fatta salpare verso porti sicuri, ha saputo far crescere tanti giocatori non solo da un punto di vista sportivo, ma anche umano. Perché Enore è stato soprattutto un grande uomo, figlio, marito, padre, capace attraverso il calcio di insegnarci i giusti valori della vita.

Una persona grintosa, disponibile che ha saputo affrontare la malattia a testa alta.

È stato sconfitto? No, perché il suo ricordo lo renderà eterno nei nostri cuori.

Siamo vicini alla moglie Giorgia, la sue adorate figlie, suo fratello Ermes, i genitori Sergio e Virginia e tutta la sua famiglia.

Ciao Enore, che la terra ti sia lieve.

A Langhirano il tuo nome sarà leggenda.

Asdb Langhiranese Calcio