La Polizia salva alcuni gattini abbandonati in autostrada nell’Area di Servizio Medesano ovest

Nei giorni scorsi, durante i servizi di controllo della viabilità autostradale, potenziati in occasione dell’esodo estivo, gli operatori di una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Berceto (PR), attirati da alcuni miagolii, si avvedevano della presenza nell’Area di Servizio Medesano ovest ubicata al km 15 dell’autostrada A\15 di alcuni gattini di pochi giorni di vita, presumibilmente abbandonati ed in condizioni precarie di salute.

Immediatamente, i poliziotti si attivavano per mettere in salvo i piccoli animali, stremati anche dal caldo, dando loro del latte in attesa dell’arrivo del soccorso veterinario, ponendoli all’interno di una scatola.

All’arrivo dell’ambulanza veterinaria, i gattini venivano affidati alle cure dei volontari.

Questura di Parma