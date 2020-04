La Resistenza



Io sono Pablo, un partigiano

perché tanto abbiamo combattuto per la libertà

con enorme slancio e con molta eroicità.

Porto ancora nel cuore gli anni della Resistenza

densi di impegno dallo Stirone all’Enza,

quando realizzammo una rete clandestina

che nel fianco dell’oppressore era una spina;

furono messi in campo tanti sforzi

e spesso chiedevamo aiuti e rinforzi,

tra le cime e le colline tanti sacrifici

nella speranza di donare agli italiani benefici.

Tra di noi c’era più di un’idealista

e costituimmo un bel comitato di azione antifascista

nel quale c’erano cattolici e socialisti,

gente del popolo e tanti comunisti.

Allontanammo indecisi, perditempo e manigoldi

perché avevamo bisogno di viveri, munizioni e soldi;

il coraggio fu la nostra più potente e decisiva arma

così nel settembre del ’43 ci riunimmo a Parma,

nello studio Micheli nacque il comitato di liberazione nazionale

al quale demmo un’organizzazione rigida e verticale.

Sui monti si costituirono tante bande partigiane

ben nascoste tra le vette e le valli emiliane,

ci attendevano giornate fredde d’inverno

e sentivamo sempre più la mancanza dell’affetto materno.

Da molti venivamo chiamati i ” ribelli”

ed eravamo organizzati in squadre e drappelli,

ogni tanto preparavamo un colpo di mano

per riconquistare un lembo di territorio padano.

Sferravamo piccoli ma mirati attentati

e per tale causa molti fratelli si sono sacrificati;

forte e coraggioso l’impegno di più di una donna

che non utilizzava il tempo solo a pregare la Madonna,

ma che con altre svolgeva l’opera delle “staffette”

correndo dai monti fino ai paesi e alle città con le biciclette.

Quanti miei compagni furono deportati

e tanti anche atrocemente assassinati

nel tentativo di fronteggiare i rastrellamenti dei fascisti e dei tedeschi

che nelle strade e nei borghi indagavano con modi polizieschi .

Quanto ci feriva l’indifferenza da parte della popolazione

non so se per vigliaccheria o per un errata opinione,

certo non dimentico dei giovani la spontanea collaborazione

che come molti volevano una grande e libera nazione;

mentre noi combattevamo spesso senza armi

le nostre città erano avvertite dei bombardamenti con gli allarmi,

ma il luogo di scontro era l’appennino

che per i nemici fascisti era sempre nel mirino

e si combatteva spesso sul crinale

perché la nostra terra era una zona cruciale .

Ogni tanto attaccavamo con delle imboscate

grazie al coordinamento di tutte le brigate

ed io che per molti ero il Comandante

guardavo tutti con energia entusiasmante.

Io purtroppo a casa non feci ritorno

ma morii prima di vedere il gran giorno

e se pur fui testimone di errori e di insuccessi

sono riuscito a vedere per i miei ideali molti progressi.

Con il passare del tempo la rete meglio si organizzava

e l’esercito nemico lentamente si ritirava,

erano in migliaia sui monti i combattenti

e ad ogni passo falso dell’invasore… erano attenti;

in tutta la pianura la situazione era caotica

e si attendeva che gli alleati sfondassero la linea gotica,

poi ci fu il momento dell’agognata Liberazione

e per tutti ci fu festa è una profonda soddisfazione,

quella stessa festa che si celebra il 25 aprile

da quando l’Italia è una nazione più unita e più civile



Elvis e Raffaele