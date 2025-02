La rinascita della Biblioteca del Liceo Classico e Linguistico Romagnosi

Dopo alcuni anni di intenso e assiduo lavoro di risistemazione completa,

finalmente anche il Liceo Romagnosi si dota di una ragguardevole biblioteca.

Grazie al minuzioso lavoro di catalogazione degli addetti ai lavori e soprattutto alla

determinazione e ferma volontà del Dirigente Scolastico Prof. Pier Paolo Eramo,

la rinascita (così la si può definire) della biblioteca scolastica si è dotata di

particolarità importanti, come l’inserimento nel Sistema Bibliotecario Parmense e

la fruizione sia all’utenza interna sia a quella esterna, per i prestiti e la

consultazione.

Dato il circuito del Polo Parmense delle istituzioni bibliotecarie, la registrazione

presso qualunque biblioteca di Parma, sarà valida per il Liceo e verrà associata a

quest’ultimo.

La rinata biblioteca comprende sia volumi atti al prestito che alla consultazione in

loco, sia volumi antichi e preziosi di notevole pregio, di cui molti ricollocati anche

dal vecchio ‘Liceo di I° Classe ‘, corrispondente all’attuale ‘Convitto M. Luigia’.

L’evento rappresenta un augurio per tutta la cittadinanza di Parma, per la sua

storica cultura e anche per porre di nuovo al centro il libro e la lettura, come

momento di formazione, informazione e educazione alla cittadinanza, che la cultura

contemporanea sembra cercare di sostituire con una tecnologia estrema, che

se per certi versi ha utilità innegabili, nello stesso tempo non può né deve mandare

in oblio l’uso, per così dire, materiale del libro, con tutte le sue implicazioni

connesse.



Claudio Bennati (Bibliotecario Responsabile Liceo ‘Romagnosi’ di Parma)