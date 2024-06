L’assessore regionale Corsini a Noceto: “Se il Comune chiedesse di stralciare la ZLS lo faremmo senza obiezioni”

Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo ha fatto visita a Noceto, insieme al consigliere Matteo Daffadà, per sostenere Ermanno Zuccheri e i candidati della lista Cambiàmo Noceto.

Tra i temi trattati, il rilancio turistico e la Zona Logistica Semplificata.

“Il mio impegno per questo territorio non è mai venuto meno – ha ricordato Corsini – sottolineando l’importante finanziamento regionale per la realizzazione del Museo della Vasca votiva che lui stesso era intervenuto ad inaugurare. Per la piena valorizzazione della Rocca, del Museo e delle eccellenze artistiche di Noceto sarà importante costruire un programma di eventi culturali che, a partire dalla Via Francigena e con rievocazioni storiche possa rientrare nel Circuito dei Castelli della nostra Regione”.

Piena sintonia con Ermanno Zuccheri che ha manifestato all’assessore la necessità di rilanciare concretamente la Via Francigena nel territorio frazionale nocetano, da Costamezzana a Cella, e anche nel tratto di Sanguinaro e Borghetto, con interventi sui sentieri e la segnaletica e migliori servizi ai pellegrini che fanno tappa all’Ostello. L’incontro è stato l’occasione per Zuccheri per manifestare la forte preoccupazione per gli sviluppi dell’utilizzo dell’Area Logistica individuata a Noceto.

Corsini ha confermato che “la Zls non è uno strumento di pianificazione urbanistica; l’area di Noceto fu inserita per volontà del Comune e recepita, insieme ad altre, dalla Provincia che correttamente le ha trasmesse alla Regione. Se il Comune, chiedesse alla Regione di stralciarla da parte nostra non ci sarebbero obiezioni di sorta”.

Zuccheri lancia allora il suo appello: “Se l’amministrazione Fecci si è resa conto di aver commesso un errore che avrebbe gravi conseguenze per Noceto e i nocetani, anziché perder tempo con parole e dichiarazioni alla stampa, chieda con la forza di una delibera di Giunta la cancellazione dell’area tra quelle interessate dalle Zone Logistiche Semplificate, prima che la documentazione venga trasmessa al ministero infrastrutture e trasporti per la ratifica”.