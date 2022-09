L’associazione No Cargo presenta la fiaba “Un Re presuntuoso” di Alice Atzeni e Sara Mori

L’associazione No Cargo è lieta di presentare un nuovo progetto di comunità che questa volta passa attraverso la letteratura per l’infanzia.

“Un Re presuntuoso” è il titolo della fiaba che verrà presentata venerdì 23 settembre dalle ore 17:30 nella location più significativa per l’associazione, il ristorante Euridice, adiacente l’aeroporto.

Unire il rispetto per l’infanzia a quello per l’ambiente è stato il presupposto da cui sono partite le autrici Alice Atzeni e Sara Mori nella realizzazione di questo ambiziosissimo progetto.

Nell’incantevole ambiente esterno della location si presenterà la fiaba con le autrici e la preziosa collaborazione di Mago Gigo.

Tra una lettura animata e tanta informazione si potrà condividere un piacevole aperitivo.

L’evento sarà libero e gratuito.

I bambini saranno i principali protagonisti quindi non dovranno mancare.

Si potrà ottenere una copia della fiaba tramite una donazione sia in occasione dell’evento, sia in alcune librerie del territorio come Mondadori Eurotorri, Mondadori Ghiaia e Libri e Formiche, che l’associazione ringrazia sinceramente per il sostegno.

Tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione affinché possa garantire tutte le attività in essere e future.

Il Cargo è una cosa serie e come tale la trattiamo.

No Cargo Parma