L’Atalanta passa al Tardini: crociati battuti 3 a 1

IL TABELLINO

PARMA-ATALANTA 1-3

PARMA: Suzuki; Coulibaly (dal 69′ Hainaut), Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Estevez (dal 69′ Haj Mohamed); Man, Cancellieri (dall’81’ Charpentier, Benedyczak (dal 46′ Mihaila); Bonny (dal 69′ Almqvist). Allenatore: Pecchia.

ATALANTA: Carnesecchi; Toloi (dall’81’ Scalvini), Hien, Kossounou; Bellanova (dal 68′ Cuadrado), , De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (dal 56′ Brescianini); Lookman (dall’81’ Samardzic), Retegui (dal 56′ De Ketelaere). Allenatore. Gasperini.

GOL: Retegui (A) al 4′, Ederson (A) al 39, Cancellieri (P) al 49′, Lookman (A) al 75′.

AMMONITI: Ruggeri (A), De Roon (A),

ESPULSI: Gasperini (A).

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.



LA PARTITA – L’Atalanta parte forte e domina per tutto il primo tempo. Al 4′ traversone in area di Bellanova e Retegui anticipa tutti di testa, piazzandola nell’angolino.

Dopo un tentativo di Bonny al 7′ fuori di poco, l’Atalanta macina senza sosta ottimo gioco e azioni di qualità. In particolare, Lookman si vede annullare una rete per un millimetrico fuorigioco e poco dopo di testa sfiora il palo alla destra di Suzuki.

Il raddoppio arriva al 39′ ed è siglato da Ederson. Dopo uno scambio tra Ruggeri e Lookman, ecco il cross sul secondo palo, dove si trova Ederson, che tocca in rete.

Il Parma reagisce e si rende pericoloso al 44′: contropiede di Cancellieri che trova Bonny, pronto a calciare di prima ma Carnesecchi gli nega la rete. Il Parma insiste, ma senza fortuna.

Il Parma scende in campo nel secondo tempo con un altro atteggiamento. E al ’49 Cancellieri trova il gol su una efficace intuizione di Mihaila: il 22 crociato si smarca e insacca di forza sotto la traversa.

I crociati spingono e reclamano anche un rigore al 57′, ma l’Atalanta chiude i conti con Lookman, che, dopo essersi visto annullare un altro gol, trova la terza rete dei bergamaschi, finalizzando in modo spettacolare un preciso cross dalla destra di Cuadrado al ’75.

A quel punto, la generosità del Parma non trova più spunti per riaprire la gara.

IL MIGLIORE GIALLOBLÙ IN CAMPO – Spicca Cancellieri: oltre al gol, giocate di qualità e tanta corsa. Da segnalare anche la prova di Bonny: si rende pericoloso in un paio di occasioni e nonostante le poche palle giocabili offre sempre una sensazione di solidità, in una serata difficile specialmente nella fase difensiva.

LA CURIOSITÀ – Il “derby delle coppe”: così la stampa bergamasca ha indicato la sfida fra Parma e Atalanta. “Chi l’avrebbe mai detto pochi mesi fa che quella di sabato 23 novembre al glorioso “Tardini” di Parma sarebbe stata la sfida tra l’ultima squadra italiana vincitrice della Coppa Uefa e la prima dell’Europa League? Incredibile ma vero, Parma-Atalanta è anche questo, l’incrocio tra due provinciali di lusso seppure con storie decisamente differenti” ha sottolineato l’Eco di Bergamo.



DALLA CURVA – Tardini infreddolito ma abbastanza gremito. In totale quasi 19mila gli spettatori. Curva bergamasca presente in buon numero.

c.s.