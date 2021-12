Le juniores Under 19 del Parma Femminile diventano modelle per un calendario benefico

Lodevole iniziativa natalizia della formazione Juniores Under 19 del Parma Femminile: le giovani atlete hanno posato da modelle (ma non solo, dal momento che con la guida dello staff tecnico si sono occupate di tutto, dalla ricerca dei partner per la realizzazione a costo a zero, alla location dei set, alla vendita) per il Calendario 2022 a sostegno di Help For Children, associazione nata nel 1988, dopo il disastro nucleare di Chernobyl, per dare assistenza ed ospitalità ai bimbi provenienti dalle zone bielorusse e che negli anni ha allargato il proprio impegno anche a quelli di altre zone, tra cui il popolo Sahrawi.

Per rendere concreto lo slogan “Crediamo solo nel lavoro, nell’impegno e nell’organizzazione. C’è solo un modo per raggiungere grandi obbiettivi, farlo insieme”, le Crociate si sono fatte ritrarre in luoghi e contesti diversi (parrucchiera, dottoressa, gommista, benzinaia, contadina etc.) realizzando un lavoro di squadra alternativo a quello del campo, dando vita ad un atto di solidarietà: il prezzo di vendita di 10 euro è infatti devoluto interamente a Help fo Children: “Per noi è stata un’esperienza nuova, divertente – dice a nome di tutte il Capitano Emanuela Linzalata – e che ci ha permesso di fare gruppo e conoscerci anche fuori dall’aspetto calcistico. Donando il ricavato speriamo di poter dare il nostro contributo per realizzare i progetti di questi ragazzi”.