Leonardo Spadi incontra i neo eletti rappresentanti delle Consulta Provinciale degli Studenti

Il Consigliere Incaricato ai Rapporti con le Rappresentanze Studentesche Leonardo Spadi ha incontrato i neo eletti componenti dell’Ufficio di Presidenza della Consulta Provinciale degli Studenti.

L’Ufficio di Presidenza della Consulta, a seguito delle ultime elezioni, risulta così composta: Nicolas Mantovani eletto nel ruolo di Presidente, frequenta il quarto anno del Liceo “A. Bertolucci”, Isabella Emiliani, studentessa del Liceo “P. Toschi”, sarà la vicepresidente e Kira Taurino, sempre del Liceo “P. Toschi”, si occuperà della segreteria.

Presenti all’incontro anche Carmelo Iannello, presidente uscente, che ha accompagnato i suoi successori per il passaggio di consegne ufficiale e il Capo di Gabinetto del Sindaco, Francesco Cirillo.

Si è trattato di un incontro cordiale, conoscitivo in cui sono state gettate le basi per una proficua collaborazione, soprattutto in tema di progetti e servizi rivolti agli studenti della nostra città.