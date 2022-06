“L’esperienza della lista Michele Guerra continuerà anche dopo il grande risultato di domenica scorsa, dentro e fuori il consiglio comunale”

“La lista Michele Guerra Sindaco è nata solo un mese fa e domenica scorsa ha ottenuto il 7,6% dei voti. Siamo una lista di giovani (età media 34 anni) che ha raccolto un elettorato giovane. E’ tanto l’orgoglio per il risultato ottenuto”. Così la 18enne la candidata Emma Nicolazzi Bonati ha aperto la conferenza stampa della lista civica del candidato sindaco Guerra.

Sulla stessa lunghezza d’onda Saba Giovannacci: “Per molti di noi era prima la prima esperienza in campagna elettorale. Abbiamo lavorato come un gruppo di amici e continueremo a farlo, chi in consiglio comunale, chi fuori. Il messaggio di Michele Guerra è stato chiaro: volere stare con la gente e tra la gente. Per questo faremo le giunte nei quartieri.”

Antonio Nouvenne, il più votato della lista (525 preferenze), ha dichiarato che “i tanti giovani candidati avevano già fatto cose rilevanti nella loro vita. Dobbiamo rimanere concentrati per l’obiettivo del ballottaggio che non deve essere dato per scontato.”

Ha chiuso Leonardo Spadi (401 preferenze): “Voglio ringraziare chi ha dato il suo contributo alla lista come volontario. Abbiamo conquistato voti che altrimenti non sarebbero arrivati alla nostra coalizione. Non vogliamo disperdere tutta questa energia creata, troveremo le forme giuste affinchè rimanga nel tempo.” PrD