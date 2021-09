Limitazioni al traffico per le auto più inquinanti a partire dal 1 ottobre

Limitazioni al traffico per le auto più inquinanti a partire da venerdì 1 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Le misure antismog adottate dal Comune di Parma sono collegate al PAIR – Piano Aria Integrato Regionale – che prevede limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti nei centri urbani dei Comuni con più di 30 mila abitanti ed in quelli dell’agglomerato urbano di Bologna.

Dal 01/10/2021 al 31/12/2021, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, in tutta

l’area interna alle tangenziali e nel parco Area delle Scienze (Campus Universitario) l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1

ed Euro 2;

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre

Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;

C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

Nelle domeniche ecologiche previste ogni domenica dal 01/10/2021 al 31/12/2021

ad eccezione del 26/12/2021, dalle 08.30 alle 18.30, in tutta l’area interna alle

tangenziali, l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1

ed Euro 2;

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre

Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;

C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

Le auto potranno raggiungere i parcheggi scambiatori: via Emilia Ovest, via Traversetolo-Esselunga (parcheggio scambiatore Sud – Est), Cavagnari, Palasport e Via Confalonieri. Inoltre è possibile accedere con auto soggette al divieto anche anche ai due parcheggi coperti del Duc – Direzionale Uffici Comunali, da viale Mentana, ed all’attiguo Dus, da viale Fratti – che saranno, quindi, percorribili. A questi si aggiungono i parcheggi scambiatori Nord, Est e Sud, il parcheggio di strada dei Mercati e quello di via Mantova-via Scola. Sarà anche utilizzabile il parcheggio Toschi, raggiungibile solo percorrendo viale Europa, via IV Novembre in entrata, viale Toschi e viale Bottego in uscita e Park Stazione FS via Villa Sant’Angelo. Sarà raggiungibile il parcheggio dell’Ospedale Maggiore di Via Volturno, Via Abbeveratoia, mediante itinerario indicato nel testo del provvedimento.

Si ricorda che gli automobilisti possono usufruire dei parcheggi scambiatori. I parcheggi scambiatori in città sono 8 e gli autobus che li collegano si muovono su tre assi: Nord – Sud, Sud est – Sud Ovest e Est – Ovest.

I parcheggi sono collegati con il centro città da linee urbane.

Il parcheggio Sud Est, in via Traversetolo (uscita 17 della tangenziale) è servito dalle linee 8 e 11.

Il parcheggio Sud, in via Langhirano, vicino alla rotonda del Campus universitario (uscita 15 della tangenziale), è servito dalla linea 21 nei giorni feriali e dalla linea 7 nei giorni festivi.

Il parcheggio Nord, nei pressi del casello dell’Autostrada A1 (uscita 6 della tangenziale), è servito dalle linee 1 e 7.

Il parcheggio Ovest, sulla via Emilia, nei pressi dell’intersezione con la tangenziale (uscita 10), è servito dalla linea 23 nei giorni feriali e dalla linea 3 nei giorni festivi.

Il parcheggio Est, nei pressi del quartiere Ex-Salamini (uscita 19 della tangenziale), è servito dalla linea 23 nei giorni feriali e dalla linea 3 nei giorni festivi.

Il parcheggio di Viale Villetta (uscita 13 della tangenziale) con emettitrice automatica in Viale Villetta/angolo via Stirone, è collegato al centro città con la linea 1.

Il parcheggio Palasport, in largo Beccaria, (uscita 12 della tangenziale) è servito dalla linea 5.

Il parcheggio Cavagnari, (uscita 12 della tangenziale) è collegato al centro con la linea 6.

Per chi lascia la macchina al parcheggio è possibile acquistare il biglietto presso le emettitrici automatiche: solo € 2,50 per parcheggiare e utilizzare qualsiasi autobus della rete urbana, tutto il giorno. Una soluzione conveniente. E’ possibile utilizzare anche un biglietto ordinario che, timbrato in vettura, avrà validità limitata a 80 minuti. Questo vale anche per le linee notturne incluse nel prezzo.

L’ordinanza prevede, altresì, l’adozione delle seguenti MISURE EMERGENZIALI, all’interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinarie (01/10/2021-31/12/2021), per rafforzare le misure ordinarie, al verificarsi degli episodi acuti di inquinamento, qualora le previsioni di qualità dell’aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria indichino la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10, per tre giorni a decorrere da quello di controllo – stabilito in lunedì, mercoledì e venerdì -, a partire dal giorno successivo alla

comunicazione di ARPAE, ovvero dal martedì, dal giovedì o dal sabato e fino al

successivo giorno di controllo incluso, sono da applicarsi:

1. l’ampliamento della limitazione della circolazione, dalle 08.30 alle 18.30, a tutti i

veicoli diesel Euro 4. In particolare, in tutta l’area interna alle tangenziali, come

da planimetria costituente l’allegato 1, si istituisce il divieto di totale di

circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

– veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro,

Euro 1 ed Euro 2;

– veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3

omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;

– ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;

– veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1;

2 Su tutto il territorio comunale la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali) con esclusione degli ospedali, delle case di cura, delle scuole e dei luoghi che ospitano attività sportive;

3 Su tutto il territorio comunale il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <4 stelle;

4 Su tutto il territorio comunale il divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.

Nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. È prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno. La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure

emergenziali per la qualità dell’aria di cui al successivo punto 3 della presente ordinanza e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Gli abbruciamenti in deroga dovranno essere condotti e comunicati secondo le indicazioni dell’allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n.189 del 15/02/2021;

5 il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli su tutto il territorio comunale;

6 su tutto il territorio comunale il divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza

tecniche ecosostenibili;

7 Il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti, sulla base delle limitazioni della

circolazione in vigore, e potenziamento dei controlli riguardo al rispetto dei divieti di

utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di

spandimento dei liquami.

4. Il divieto di utilizzo fino al 31/12/2021 su tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile, di focolai aperti, o che possono funzionare aperti, e di impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di classe emissiva pari a 1 e 2 stelle;

5. di confermare il divieto di installazione degli impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”, già vigente così come disposto dall’Ordinanza rep. n. 92 del 27/9/2019. Si precisa che è obbligatorio utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35kW pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sia certificato conforme all’allegato A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato. E’ stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione.

Sono escluse dai divieti di circolazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3)p.1 le seguenti

strade che manterranno la percorribilità:

– Via Emilio Lepido: dalla rotatoria ad intersezione Strada S. Donato alla rotatoria ad

intersezione tangenziale Nord S.S.9 VAR svincolo n°1;

– Via Mantova: tratto compreso tra l’innesto con il ramo di svincolo sud con la Tangenziale

Nord S.S.9 VAR ed il relativo sottopasso stradale;

– Via Rodolfi M., Via Bormioli, Via Silva da Via Bormioli a Via Paradigna, rotatoria di via

Paradigna con via Silva, via Paradigna dalla rotatoria con via Silva alla rotatoria con L.go

Simonazzi;

– Via San Leonardo: tratto compreso tra le rotatorie poste agli svincoli n°5 delle

carreggiate Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;

– Viale Europa, Viale IV Novembre, Viale Toschi da v.le IV Novembre a viale Bottego,

Viale Bottego, da Viale Toschi a Viale Europa;

– Via Villa Sant’Angelo, tratto compreso tra viale Europa e le rampe di ingresso/uscita del

parcheggio in struttura;

– Viale Bottego tratto compreso tra viale Toschi e strada Garibaldi, Strada Garibaldi tratto

compreso tra viale Bottego e viale Mentana, viale Mentana tratto compreso tra strada

Garibaldi e piazzale Allende, piazzale Allende, viale Fratti, via Muggia;

– Strada Baganzola: tratto compreso tra le rotatorie poste agli svincoli n°7 delle

carreggiate Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;

– Strada Dei Mercati dalla rotatoria con via Ferretti alla rotatoria con via Melvin Jones;

– Via Melvin Jones;

– Via Emilia Ovest da svincolo n°10 Tang. Sud S.S.9 VAR/A raccordo Tang. Nord S.S.9

VAR a P.le Caduti del Lavoro, rami di Svincolo Tang. Nord S.S.9 VAR uscita Crocetta,

via Fleming;

– Parcheggio scambiatore Ovest Largo XXIV Agosto 1942;

– Strada Martiri della Liberazione tratto compreso tra gli svincoli n°11 della Tangenziale

Sud S.S.9 VAR/A e Via Volturno;

– Via Volturno tratto compreso tra Strada Martiri della Liberazione e Via Fleming/Pellico;

– Via La Spezia: dallo svincolo n°12 con la Tangenziale Sud S.S.9 VAR a Via Silvio

Pellico, Largo Cesare Beccaria, Via Casati Confalonieri, Via Silvio Pellico, Via Colli da

Via Fleming a Strada Abbeveratoia, Strada Abbeveratoia da ingresso/uscita Park

Abbeveratoia a Via Volturno, Via Volturno da rotatoria Via Fleming/Via Pellico a Largo

Mirella Silocchi, Largo Mirella Silocchi;

– Strada Farnese: tratto compreso tra gli svincoli n°13 di entrambe le carreggiate della

Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;

– Strada Montanara tratto compreso tra gli svincoli n°14 di entrambe le carreggiate della

Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;

– Strada Traversetolo: dalla Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A alla rotatoria con via Pertini,

via Pertini tratto compreso tra Str. Traversetolo e ingressi parcheggio Esercizio Comm.le

“Esselunga”, parcheggio Esercizio Comm.le Esselunga, largo Alfredo Bottai (Parcheggio

Centro commerciale “Eurosia”);

– Strada Traversetolo tratto compreso tra la rotatoria con via Pertini e la rotatoria con via

Montebello, via Montebello tratto compreso tra la rotatoria con strada Traversetolo e via

Cella, via Cella via Cenni lato tratto compreso prospicente piazza Maestri, Piazza

Maestri e via Zanardi tratto compreso tra Piazza Maestri e strada Traversetolo;

– Strada Farnese, tratto compreso tra lo svincolo n°13 della Tangenziale e la rotatoria con

viale della Villetta, rotatoria posta tra strada farnese via Chiavari, via Baganza e v.le

Villetta, via Baganza, piazzale Fiume, ponte dei Carrettieri, via Po tratto compreso tra

ponte dei Carrettieri e piazza Lago Santo, piazza Lago Santo;

– Viale Villetta Tratto compreso tra la rotatoria posta tra via Chiavari Str. Farnese via

Baganza viale Villetta e via Ugo Bassi.

Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione disposte dalla presente ordinanza i

seguenti veicoli:

1. autoveicoli con almeno n. 3 persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti,

e con almeno 2 persone, se omologate a 2/3 posti;

2. autoveicoli elettrici e ibridi;

3. ciclomotori e motocicli elettrici;

4. autoveicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati Euro 2 e successivi;

5. veicoli utilizzati da donatori di sangue nella sola giornata di prelievo per il tempo

strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;

6. veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli

alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di

frequenza o autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30

minuti prima e dopo tale orario;

7. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non

possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare

e regolarmente immatricolati e assicurati e muniti di autocertificazione;

8. carri funebri e veicoli al seguito;

9. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici

da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la

prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l’effettuazione

dell’intervento;

10. veicoli attrezzati per il pronto intervento e manutenzione di impianti pubblici e privati, a

servizio delle imprese e della residenza;

11. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori

economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere

autorizzate dall’Amministrazione comunale;

12. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle

aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di

prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni

successivi, apposita attestazione vistata della struttura ricettiva, ovvero copia della

fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a

condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;

13. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5

tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo

alla viabilità esclusa dai divieto e viceversa);

14. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione

ministeriale di cui alla direttiva 97/67 CE come modificata dalla direttiva 2002/39 CE

decreto legislativo 22 luglio 1999,n.261 e s.m.i.);

15. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 24

novembre 201,n.474;

16. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di

manutenzione sui servizi essenziali (fognatura, acqua, gas, energia elettrica, telefonia) e

tutela igienico ambientale;

17. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di

assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;

18. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica

sicurezza;

19. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore

di lavoro;

20. veicoli utilizzati da persone il cui orario lavorativo, abbia inizio o fine in orari non coperti

dal trasporto pubblico o che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa

del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purchè muniti di

dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo,

attestante l’orario e/o il luogo di lavoro;

21. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;

22. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con

conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);

23. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno “H” (handicap);

24. veicoli utilizzati per il trasporto di persone o animali d’affezione sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari

programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di

prenotazione della prestazione sanitaria o comunque facendo pervenire al Corpo di

Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione rilasciata dal medico

curante o dal medico della struttura di riferimento; veicoli utilizzati per assistenza a

persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di

certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime; veicoli utilizzati

per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposita certificazione;

25. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con

attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di

medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal

rispettivo ordine;

26. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas

terapeutici, ecc.);

27. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;

28. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle

esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);

29. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della

Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa

Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.

30. gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall’art. 54 del

codice della strada e altri veicoli ad uso speciale;