Lista Daniele Montagna: “Il nostro programma per la scuola a San Secondo”

Dai dati Istat del 2020 San Secondo si conferma la tendenza della popolazione in crescita: 5844 cittadini residenti .

Sono sopratutto giovani famiglie che scelgono il nostro paese come residenza e dove far crescere i propri figli.

I nostri progetti futuri che riguardano il settore scolastico guardano a questa tendenza di crescita.

A San Secondo sono presenti tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresa una scuola superiore di eccellenza che accoglie 700 studenti da tutta la bassa e a breve , grazie al lavoro fatto con la Provincia, sarà oggetto di ampliamento per accogliere fino a 270 studenti in più, mentre sul lungo periodo è in programma un ulteriore ampliamento riguardante aule destinate a laboratori che potranno essere condivise con le scuole medie ed elementari.

L’asilo nido della Fondazione Gaibazzi Cavalli negli ultimi anni ha registrato un aumento esponenziale delle iscrizioni: da 12 bimbi nel 2012 a 27 nel 2020. grazie al lavoro di sinergia tra Amministrazione comunale e cda della Fondazione non abbiamo liste d’attesa.

Per la scuola materna , frequentata da circa 120 bimbi, il nostro impegno è quello di abbassare le rette attraverso il reperimento di fondi del bilancio comunale.

Oltre ai lavori di efficentamento energetico (sostituzione finestre e rifacimento del tetto) che riguardano sia le scuole medie che elementari , per le scuole elementari, terminati gli spogliatoi della nuova palestra abbiamo in progetto la delimitazione dello spazio esterno ad uso esclusivo della scuola. Tutta l’area : mensa scuola palestra e giardino verrà recintata , il giardino riqualificato in modo tale da essere fruibile per i bambini e il corpo insegnanti in tutta sicurezza. Un progetto che coinvolge la soprintendenza dei beni culturali in quanto sia la scuola che la piazza della rocca sono vincolati.

Con il progetto già avviato di Walfere Family Corner vogliamo censire i bisogni delle famiglie e dei bambini e attraverso i risultati del censimento avviare nuove progettualità che rispondano ai bisogni: potenziamento del doposcuola in collaborazione tra le diverse associazioni , tempo pieno scolastico, nuovi indirizzi formativi alle scuole medie sono servizi sui quali ci stiamo interrogando insieme a tutti gli enti coinvolti per dotare il Comune di San Secondo di un’offerta all’altezza delle famiglie che decidono di vivere nel nostro paese.

Il settore scolastico a San Secondo offre già un ottimo servizio ma per rispondere ai bisogni di genitori e bimbi è necessario tenere lo sguardo puntato al futuro, lo sviluppo di una comunità è legato al livello di istruzione dei suoi abitanti.

Lista Civica Daniele Montagna Sindaco