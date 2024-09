L’Istituto Tecnico Galileo Galilei di San Secondo compie 50 anni: sabato 28 settembre grande festa in paese

L’Istituto Tecnico Galileo Galilei di San Secondo Parmense, con l’inizio del nuovo anno scolastico, compie 50 anni.

Nel settembre del 1974 iniziò la storia della scuola che ormai da decenni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutto il territorio della Bassa Parmense e che oggi raggiunge oltre i seicento studenti iscritti.

Sabato 28 settembre, nella Piazza della Rocca di San Secondo, si celebrerà l’evento con una serata di festa organizzata dall’Associazione Palio delle Contrade che darà spazio a musica e performance teatrali e che vedrà interventi di ex docenti ed ex studenti.

Una grande occasione di incontro rivolta ai cittadini della Bassa Parmense e in particolare a tutti coloro che nel corso di questi cinquant’anni hanno frequentato la scuola e vorranno ripercorrere insieme le principali tappe che hanno contraddistinto la vita di questo istituto.

La giornata inizierà al pomeriggio con tornei di calcetto e pallavolo e una gara di orienteering che coinvolgerà gli studenti.

Dalle ore 15,00 alle ore 17,30 ci sarà la possibilità di visitare la scuola, i nuovi laboratori e la nuova ala dell’edificio appena inaugurata.

Alle 18:00 con un corteo per le vie del paese con in testa il corpo bandistico Vito Frazzi, inizierà la vera e propria festa che alle 19 vedrà l’esibizione dei The Bitols, cover band costituita da insegnanti del Galilei, seguita dalla performance teatrale e musicale del collettivo scolastico Are You Creative?

A concludere la serata il concerto live dei Me, Pek e Barba, storica folk band del territorio, e un DJ set di Visca DJ.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare una mostra fotografica nel salone delle scuderie della Rocca dei Rossi e dalle 18.00 sarà attivo il servizio cucina con piatti tipici del territorio.

L’evento, che vede il patrocinio del Comune di San Secondo Parmense, sarà interamente trasmesso da Radio Bassa Parmense.