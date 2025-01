ll Venezia ferma il Parma: 1 a 1 al Tardini

IL TABELLINO – PARMA-VENEZIA 1-1

Marcatori: 20′ rigore Pohjanpalo (V), 55′ rigore Hernani (P).

PARMA: Suzuki; Delprato, Vogliacco (69′ Hainaut), Valenti, Valeri; Keita (46′ Camara), Hernani, Sohm; Almqvist (46′ Man), Cancellieri (46′ Bonny), Mihaila (86′ Haj Mohamed). All. Pecchia.

VENEZIA: Stankovic; Candela (61′ Carboni), Idzes, Haps; Bjarkason (76′ Zerbin), Doumbia (88′ Conde), Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah (61′ Oristanio), Pohjanpalo (88′ Gytkjaer). All. Di Francesco.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Ammoniti: 18′ Keita (P), 32′ Candela (V), 75′ Bjarkason (V), 87′ Sohm (P), 90+3′ Carboni (V).

LA PARTITA – Il primo tempo non si segnala per molte occasioni. Il Parma si rende pericoloso all’8′ con un traversone di Almqvist dalla destra su cui arriva Cancellieri: calcia al volo dall’altezza del dischetto, ma la palla esce di poco a lato.

Al 18′ il direttore di gara Fourneau viene richiamato al VAR. Rigore per un fallo di Keita su Yeboah: il crociato è anche ammonito e al 20′ realizza Pohjanpalo, che piazza il pallone alla destra di Suzuki. Al 33′ punizione insidiosa di Hernani. Nel resto della prima frazione di gara, il Parma, a parte qualche sortita di Mihaila, non si rende mai molto pericoloso.

Ripresa decisamente più vivace. I nuovi ingressi danno una marcia in più ai crociati.

Al 55′ il Parma pareggia. Candela, cercando di fare uscire il pallone in rimessa dal fondo, si vede sottrarre la palla da Camara e lo stende. Dagli undici metri Hernani realizza.

Il Parma tira in porta e si rende pericoloso in varie occasioni, soprattutto con Camara, ma rischia anche di passare in svantaggio: al 79′ il sorpasso del Venezia è annullato per fuorigioco.

Al 75′ Hernani calcia una punizione di grande potenza e Stankovicmette in angolo. Il Parma ci prova fino alla fine, ma senza riuscire a cogliere il vantaggio.

Al 92′ ancora Stankovic nega la rete a Camara, respingendo la sua conclusione.

IL MIGLIORE CROCIATO IN CAMPO – Camara dà una marcia in più ai crociati. Dinamismo e qualità che anche altri due ingressi nel secondo tempo, quelli di Bonny e Man, conferiscono al Parma. Buono l’esordio di Vogliacco.

LA CURIOSITÀ- Al Tardini, in serie A, l’ultimo confronto tra le due formazioni è stato nel 2002. Vinse il Parma 2 a 1, dopo la rete iniziale di Maniero per i veneti.

Il Parma ha vinto 2 degli ultimi 3 confronti in casa.

Il Venezia è la squadra che ha meno raccolto punti in trasferta (solo 3 punti in 10 partite, prima di questa sfida).

DALLA CURVA – Coreografia suggestiva nel prepartita da parte della curva gialloblù.

Buon livello di presenza, nonostante la giornata fredda, tipicamente invernale. Quasi 16mila gli spettatori.

c.s.