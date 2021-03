Lo CSAC presenta il programma di talk online “Design! Oggetti, processi, esperienze”

Lo CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma propone un programma di cinque talk online con e sui protagonisti della mostra Design! Oggetti, processi, esperienze, prodotta con il sostegno del Comune di Parma e della Regione Emilia-Romagna nell’ambito di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021, in attesa che possa finalmente riaprire al pubblico nelle sedi dell’Abbazia di Valserena e di Palazzo Pigorini.

Agli appuntamenti virtuali, trasmessi in diretta alle ore 18 sulla pagina Facebook dello CSAC dell’Università di Parma, parteciperanno ospiti d’eccezione che interverranno su diverse tematiche evidenziate dall’esposizione, soffermandosi anche su alcuni degli aspetti meno noti di grandi maestri del design italiano del Novecento.

Il ciclo di incontri prenderà il via mercoledì 31 marzo con Abitolario. L’esistenza enciclopedica dell’abito nel verso linguisticato: dopo il saluto di Michele Guerra, Assessore alla Cultura del Comune di Parma e Vice Direttore dello CSAC, l’artista Sissi e la curatrice Valentina Rossi racconteranno il progetto editoriale nato in collaborazione con lo CSAC nell’ambito della mostra Design! Oggetti, processi, esperienze e del progetto Storie di fili. Abitolario è un libro d’artista che sceglie la struttura codificata di un dizionario della moda, ridefinendone il lessico grazie a una scrittura fatta di giochi di parole e neologismi, a cui si aggiunge un’appendice con ottanta illustrazioni della serie “Vestirsi con il tempo” che ripercorre la storia del costume nel mondo.

Mercoledì 7 aprile il talk dal titolo Archivio Vivo. Dentro lo CSAC e le sue collezioni vedrà la partecipazione della regista Francesca Molteni e della filmmaker Silvia Biagioni, autrici del film Archivio vivo. Storie di progetti, corpi e processi, prodotto da Muse Factory of Projects e commissionato appositamente per la mostra Design!. Il film propone una lettura inedita della lezione dei grandi designer italiani e del potere dell’archivio dello CSAC, costituito da 12 milioni di pezzi, che negli ultimi anni è stato sempre più esplorato per approfondirne le storie ma anche per individuare nuove modalità di presentazione.

Mercoledì 21 aprile, il programma prosegue con I fratelli Castiglioni. Narrazioni espositive tra gioco e metodo che coinvolgerà lo storico del design Giampiero Bosoni e l’architetto e designer Ico Migliore sul tema dei progetti di allestimento di Achille e Pier Giacomo Castiglioni. La narrazione espositiva è uno dei temi che i fratelli Castiglioni hanno indagato insieme fin dagli anni Quaranta: nella mostra Design! il loro ‘metodo’ è stato esemplificato attraverso tre progetti emblematici presentati presso il Padiglione Montecatini della Fiera Campionaria di Milano nel 1955, nel 1964 e nel 1968.

Mercoledì 5 maggio sarà la volta del talk Archizoom: sperimentazioni, successi e fallimenti nella relazione con l’industria, che affronta uno dei temi centrali della mostra Design!: il ruolo di aziende italiane come Danese, Olivetti, Brionvega, Poltronova e Cassina nella promozione della qualità del prodotto e della sperimentazione attraverso nuove modalità di collaborazione con i designer. Tra le tante esperienze che emergono nel percorso espositivo, la storica del design Francesca Picchi approfondirà insieme a Gilberto Corretti, designer e membro di Archizoom Associati, il rapporto del gruppo fiorentino con il Centro Ricerche Cassina e con Poltronova.

L’ultimo appuntamento, previsto per mercoledì 19 maggio, è con Alessandro Mendini. I video degli anni Ottanta tra Magazzini Criminali e Matia Bazar. Tra le tante modalità con cui si può condurre una riflessione sull’oggetto e sul design come disciplina c’è il video, che in mostra è rappresentato dall’esperienza dello Studio Monte Olimpino e dalla straordinaria produzione di generi sperimentali e videoclip a cui si accosta Alessandro Mendini negli anni Ottanta. Quest’ultima esperienza sarà raccontata dalla storica dell’arte Elena Fava che insieme a Mauro Sabbione, compositore e tastierista dei Matia Bazar, traccerà una linea che tocca le creazioni di Magazzini Criminali per Alchimia, di Studio Metamorphosi e dello stesso Sabbione per i Matia Bazar.

Design! Oggetti, processi, esperienze

Calendario dei talk online

Mercoledì 31 marzo, ore 18

Abitolario. L’esistenza enciclopedica dell’abito nel verso linguisticato

Saluto di Michele Guerra

Con Sissi e Valentina Rossi

Mercoledì 7 aprile, ore 18

Archivio Vivo. Dentro lo CSAC e le sue collezioni

Con Francesca Molteni e Silvia Biagioni

Mercoledì 21 aprile, ore 18

I fratelli Castiglioni. Narrazioni espositive tra gioco e metodo

Con Giampiero Bosoni e Ico Migliore

Mercoledì 5 maggio, ore 18

Archizoom: sperimentazioni, successi e fallimenti nella relazione con l’industria

Con Francesca Picchi e Gilberto Corretti

Mercoledì 19 maggio, ore 18

Alessandro Mendini. I video degli anni ‘80 tra Magazzini Criminali e Matia Bazar

Con Elena Fava e Mauro Sabbione

