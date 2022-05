Lorenzo Lavagetto, PD: “Sull’aeroporto Vignali e la Lega sembrano pensarla diversamente”

“È notizia di ieri che all’incontro svoltosi al Liceo Romagnosi tutti i candidati sindaco, incluso Pietro Vignali, candidato del centro destra sostenuto dalla Lega, hanno alzato la mano dichiarandosi contrari allo sviluppo cargo. Una bella novità se consideriamo che il senatore della Lega Maurizio Campari, candidato consigliere comunale nella lista della Lega in sostegno della candidatura dello stesso Vignali, ha presentato pochi mesi fa un emendamento in Parlamento per velocizzare l’esproprio dei terreni necessari per l’allungamento della pista dell’aeroporto Verdi. Un intervento fondamentale, questo, per la trasformazione dello scalo di Parma in un centro per il trasporto cargo. La Lega ha cambiato idea in questi pochi mesi o è ancora su quelle posizioni, mentre il suo candidato sindaco afferma il contrario?

Delle due l’una: o il centrodestra è a favore del Cargo, o è contrario. Ma gli elettori devono sapere per quale futuro voteranno il 12 giugno. Su questo la posizione del centro sinistra, ribadita più volte da Michele Guerra è chiara e contraria all’allungamento della pista e quindi a quel progetto di sviluppo”.

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Lavagetto, candidato capolista del PD al Consiglio comunale, che aggiunge: “Apparentemente meno chiaro è quello che intende fare il centrodestra. Si tratta di una questione fondamentale per la città, non si possono confondere gli elettori con il gioco delle tre carte, per cui a Parma si dice una cosa quando a Roma se ne è appena fatta un’altra. La nostra città ha bisogno delle idee chiare, che Michele Guerra sta dimostrando di possedere”.