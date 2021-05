Lunedì 24 si riunisce il Consiglio dell’Unione Pedemontana: diretta streaming dalle 18.30

Nuova seduta in videoconferenza, lunedì 24 maggio alle 18.30, per il Consiglio dell’Unione Pedemontana Parmense. Tra i punti all’ordine del giorno, il più importante sarà sicuramente l’esame del Bilancio consuntivo 2020 di Pedemontana sociale, l’azienda che si occupa dei Servizi alla Persona per conto i cinque Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo.

Una realtà importante, che con oltre 5 milioni di euro rappresenta la voce di bilancio principale dell’ente, da oltre un anno in prima linea nel sostenere la popolazione durante la pandemia, in particolare attraverso il rafforzamento dei servizi di prossimità, come il monitoraggio quotidiano delle persone in condizioni di fragilità, i centri diurni a domicilio, le operatrici socio-sanitarie di comunità, la consegna di generi alimentari e farmaci direttamente a casa. Non solo: Pedemontana sociale si è anche occupata di gestire ed erogare i buoni spesa e i contributi per le famiglie in difficoltà economiche a causa del covid.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato ad approvare la proroga, fino a fine anno, della convenzione con l’Unione Montana Appennino Parma Est per la gestione parziale servizi di Polizia locale e Polizia amministrativa nel territorio del comune di Lesignano de’ Bagni. Altri due punti al voto del parlamentino pedemontano, saranno la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria e l’approvazione delle modifiche statutarie di Lepida Scpa, la società strumentale per i servizi informatici controllata dalla Regione.

Come sempre, i cittadini potranno seguirle la seduta in diretta streaming sul canale YouTube dell’Unione Pedemontana Parmense.