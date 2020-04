L’Università proroga ulteriormente la scadenza della terza rata delle tasse

A causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e per agevolare le famiglie di Studenti che hanno difficoltà a rispettare le scadenze già prorogate, il Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei ha deciso di posticipare ulteriormente il pagamento della terza rata delle tasse universitarie per l’a.a. 2019-2020 per gli iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico.

Pertanto è stata spostata di un ulteriore mese, quindi al 30.06.2020, la data di scadenza del pagamento della 3° rata.

Per gli studenti che hanno richiesto la rateizzazione, le scadenze sono invece 30.06.2020 per la 4° rata e 15.07.2020 per la 5° rata.

Dal 3 aprile 2020 sono disponibili on line i bollettini IUV (Identificativo Univoco del Versamento) per il pagamento tramite pagoPA della terza rata delle tasse universitarie per l’a.a. 2019-2020 per gli iscritti ai corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico.